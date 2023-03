Videos in der PR einsetzen

Hamburg (em) Ob Imagefilm, virale Kampagne oder selbstproduziertes Interview – Online-Videos werden verstärkt in der Kommunikation genutzt und sind vielfältig einsetzbar. Denn Botschaften werden durch die Verwendung von Bild und Sprache sehr viel aussagekräftiger und nachhaltiger vermittelt als durch reinen Text.



Thomas Wagensonner zeigt Ihnen am 9. Juli 2016 in Hamburg, wie Sie Themen für Online-Videos finden und wie Sie Ihre Botschaften mittels Bewegtbild kommunizieren. Sie kennen die Einsatzmöglichkeiten und Darstellungsformen und wissen, welche Kanäle, sozialen Netzwerke und Plattformen sich für Videos eignen. Sie erfahren, wie Sie Bewegtbild strategisch in Ihr Kommunikationskonzept integrieren.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2390



