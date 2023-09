Veröffentlicht am 29.09.2023

Kreis Segeberg (em) Das gute Wetter des Spätsommers lässt die Arbeitslosenzahlen saisonal üblich deutlich zurückgehen. Insgesamt 7.710 Menschen sind im Kreis Segeberg arbeitslos gemeldet, 180 weniger als im Vormonat. Zum Vormonat waren es rund zwanzig Prozent weniger, die aus der Erwerbstätigkeit freigesetzt wurden. Fünf Prozent mehr konnten wieder Arbeit aufnehmen. Von der besseren Arbeitsmarktsituation profitieren sowohl Menschen aus der Arbeitslosenversicherung wie diejenigen, die Bürgergeld vom Jobcenter erhalten. Thomas Kenntemich, Chef der Arbeitsagentur Elmshorn kommentiert: „Das zeigt mir, wie stark der Arbeitsmarkt im Kreis Segeberg nach wie vor ist!“

Zum Vorjahresmonat ist das Niveau der Arbeitslosigkeit allerdings um über 840 Menschen gestiegen. Neben den Personen, die Bürgergeld erhalten und häufig einen Fluchthintergrund haben sind es auch ehemals Beschäftigte.

Die Anzahl der gemeldeten Arbeitsstellen bleibt mit 2.350 auf hohem Niveau, allerdings ist die Zahl zum Vorjahresniveau um rund zwanzig Prozent zurückgegangen.

Über 1.300 Arbeitslose nehmen an Qualifizierungsmaßnahmen teil. Dies ist eine Steigerung zum Vormonat, allerdings ein deutlicher Rückgang zum Vorjahresmonat. „Ich möchte noch mehr Menschen ermuntern, sich für die Zukunft fit zu machen und ihre beruflichen Qualifikationen aufzufrischen bzw. an die Veränderungen anzupassen!“

Karriere mit dualer Ausbildung

Für alle jungen Menschen, die noch eine Ausbildung suchen oder unsicher sind, was sie beruflich mal machen wollen, bieten die derzeit noch zahlreichen unbesetzten Ausbildungsstellen in allen Berufen eine große Chance! Viele wollen nach der Schule erst einmal praktisch arbeiten und übernehmen gerne selbst Verantwortung. „Alle Karrierewege werden mit einer dualen Ausbildung geöffnet, alle Wege stehen offen in die verschiedensten Branchen und Tätigkeiten, auch durch anschließende Weiterbildung oder Studium!“ meint Thomas Kenntemich. Informationen und kurzfristige Termine für persönliche Beratungen gibt es online unter www.arbeitsagentur.de/check-u.

Auf Veränderungen vorbereiten

Neben den saisonalen und konjunkturellen Einflüssen wird der Arbeitsmarkt immer stärker von weiteren Mega-Trends beeinflusst. Technologische Veränderungen, vor allem Auswirkungen der Digitalisierung und Automatisierung spüren wir alle im Alltag und Beruf. Aufgrund von bisherigem Nutzerverhalten werden zum Beispiel automatisch Kaufempfehlungen versandt oder bestimmte Brötchensorten je nach Wetterlage produziert. Verschiedene Verkehrsmittel können für die Reise im Paket gebucht werden. Aber auch soziale Aspekte wie zum Beispiel gewünschte Arbeitszeitmodelle oder neue Möglichkeiten der Inklusion spielen ebenso eine Rolle wie ökologische Themen wie der Klimawandel und der CO2-Verbrauch.

Thomas Kenntemich: „Dies spüren nicht nur Arbeitnehmende und Arbeitslose, sondern genauso Unternehmen. Ich erlebe große Unterschiede, wie damit umgegangen wird und empfehle allen dringend, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich zu reflektieren und erforderliche Aktivitäten anzugehen. Mit guter allgemeiner und beruflicher Qualifikation können die Veränderungen erfolgreicher bewältigt werden!“ Arbeitsagentur und Jobcenter bieten dafür Informationen und persönliche Beratungen an.