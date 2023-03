Viele Vorteile

Norderstedt (lm/sw) Im Fokus: der Eingangsbereich. Bei elektro- Münster finden Kunden eine große Auswahl an Gegensprechund Klingelanlagen – für jeden Geschmack und auf jedes Bedürfnis zugeschnitten.



„Mit einer Gegensprechanlage sind Sie immer auf der sicheren Seite. Gerade mit einer Videofunktion wissen Sie genau, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie diese öffnen“, so Andreas Münster. „Bei großen oder mehrstöckigen Häusern besteht die Möglichkeit, die Sprechanlagen im Haus so zu verteilen, dass darüber kommuniziert werden kann, ohne laut durch das Haus rufen zu müssen.“ Eine Vielzahl an Klingelplatten im Angebot erleichtert das Finden des passenden Klingeltons. Professionelle Beratung, Installation und Wartung der Anlagen zeichnen den umfangreichen Service des Fachhändlers aus.

Veröffentlicht am: 18.06.2014