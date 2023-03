Viola Frehse gibt der Ordnung im Office eine Chance!

Bad Bramstedt (lmp/sw) Aufräumen ist ihre Leidenschaft! Mit ihrem Unternehmen Vioeasy beherrscht Viola Frehse jedes Chaos und sorgt für Ordnung, aber vor allem auch für neue Strukturen in fremden Büros.



Viola Frehse war lange Zeit in der Spedition, im Im- und Export sowie als Assistenz der Geschäftsführung und als Vorstandssekretärin tätig. In dieser Zeit merkte sie immer mehr, wie wichtig ein strukturiertes Büro ist und wie viele neue Kapazitäten sich dadurch freisetzen. Es entstand immer mehr Freiraum, in dem sie weitere Aufgaben übernehmen konnte. Auch in ihrer Freizeit ordnet, organisiert und optimiert die Expertin gerne. Dieses Talent machte sie zum Beruf und gründete im März 2011 ein eigenes Unternehmen – Vioeasy. „Mit meinem Konzept möchte ich klein und mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern, Jungunternehmen, aber auch Privatpersonen unter die Arme greifen, wenn sie nicht wissen, wie sie sich zu organisieren haben oder lieber ihren eigenen Stärken und Persönlichkeiten nachkommen möchten“, so Viola Frehse.



Ihre Fähigkeiten möchte sie gerne weitergeben. Deshalb setzt sie sich mit ihren Kunden zusammen und schätzt den Aufwand und die Kosten ab, um später die schon vorhandenen Strukturen zu perfektionieren. Schon nach kurzer Zeit können Viola Frehses Kunden sich über ein aufgeräumtes Büro freuen. „Bei mir gibt es keinen strengen Plan für Ordnung, sondern nur individuelle Lösungen, die im Gespräch gefunden werden müssen“, berichtet die Expertin. Die Unternehmerin versucht sich bei jedem ihrer Fälle in den Kunden hinein zu versetzen, um so noch genauer herauszufinden, wie die Menschen wirklich ticken und welche die optimalen Lösungen sind. „Manchmal helfen jedoch schon kleine Veränderungen, die dann Platz auf dem Schreibtisch schaffen. Diese bringen neuen Freiraum im Kopf und Energie mit sich“, so die Chaosbekämpferin. Der Genuss eines aufgeräumten Büros stellt sich schnell ein. Denn durch die Unterstützung von Vioeasy sparen Klienten Zeit, Geld sowie Nerven und behalten immer den Überblick. „Nach einem Vioeasy-Einsatz können sich meine Kunden wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Außerdem behalten sie ihre Termine im Überblick und die vorher noch so beschwerliche Büroarbeit beansprucht nur noch einen Teil ihrer Zeit“, so Viola Frehse abschließend.



Foto: Jedes Chaosbüro lächelt die ordnungsliebende Viola Frehse herausfordernd an.

Veröffentlicht am: 18.11.2013