Visuelles Design  24 Stunden täglich zu fairen Preisen

St. Michaelisdonn (em/sw) Professionelle Dienstleistungen aus dem Bereich der neuen Medien zu einem fairen und attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis! Shape- Motion ist ein international tätiges, modernes Unternehmen mit einem zuverlässigen und innovativen Experten-Team, welches Architekturvisualisierungen, virtuelle 360° Panoramatouren, 3D- und 2D-Animationen und Visual Effects für seine Kunden erstellt und umsetzt. Inhaber Dirk Pries nutzte die Gelegenheit und beantwortete einige Fragen, um sein Unternehmen vorzustellen.



Herr Pries, was möchten Sie unseren Lesern über die Gründung Ihres Unternehmens berichten?

Begonnen habe ich 2010 als selbstständiger Medien- und 3D-Designer. Aufgrund meiner Zuverlässigkeit und Qualität konnte ich mehr und mehr Kunden für mich gewinnen. 2011 vergrößerte sich das Arbeitsvolumen so weit, dass ich es alleine nicht mehr bewältigen konnte. Ich benötigte zusätzliche Manpower. Da zu diesem Zeitpunkt die Eröffnung und Anmietung eines eigenen Büros noch nicht in Frage kam, musste ich mir eine Alternative ausdenken. Also suchte und fand ich andere selbstständige Designer, mit denen ich Kooperationen einging. Seitdem koordiniere ich die Projekte zwischen meinen Kooperationspartnern online.



Wie viele Mitarbeiter gehören Ihrem Team an?

Bis heute bin ich Kooperationen mit acht Designern eingegangen.



In welchen Bereichen liegen die Hauptaufgaben Ihres Unternehmens?

Wir erstellen sehr kostengünstige virtuelle 360° Panoramatouren für Immobilienmakler und Architekten. Wohnungsplanerstellung und Reinzeichnung sowie 3D-Visualisierungen von Architekturprojekten gehören ebenso zu unseren Schwerpunkten.



Welches ist die Zielgruppe, die Sie mit Ihren Leistungen ansprechen möchten?

Hauptsächlich gehören Immobilienmakler, Bauherren und Architekten zu unserer Zielgruppe.



Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? Wie heben Sie sich im Vergleich zu anderen ab?

Durch die dezentrale Organisation und Kosteneinsparung sind unsere Preise sehr konkurrenzfähig wodurch wir uns im Wettbewerb auch von der Konkrrurenz abheben.



Sind Sie zufrieden mit der aktuellen Situation?

Ja sehr. 2013 ist das Jahr zum durchstarten. So ging es los und es hält immer noch an.



Wie sehen Sie die Zukunft für Ihr Unternehmen? Welche Maßnahmen werden Sie in der Zukunft ergreifen?

Mein Ziel ist die Ausweitung des Geschäftes und die Neukundengewinnung durch aktive Akquise, Präsentationen auf Messen, Schaltung von Werbung und verstärkte Nutzung von sozialen Netzwerken.



Was halten Sie von Ihrem Standort?

Mein Standort ist nicht ausschlaggebend, aber der Speckgürtel Hamburgs ist schon ein guter Nährboden. Ich habe Kunden über ganz Deutschland verteilt und auch internationale Kunden. Einer unserer Hauptkunden ist ein Immobilienmakler aus New York, für den wir täglich mehrere virtuelle Touren und Immobilienvideos fertigen. Sehr wichtig für mich ist nur eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsinternetanbindung. Ich bin rund um die Uhr mit meinem Smartphone, Laptop, PC und NAS BOX SERVER online. Meine Mitarbeiter können jeden Tag 24 Stunden ihre Arbeiten auf meinen Server hochladen. Ich werde automatisch über die Abgaben benachrichtigt und kann diese anschließend prüfen und zum Kunden weiterleiten.



Wenn Sie auf die Jahre Ihrer Geschäftstätigkeit zurückschauen, gibt es da etwas, das Sie gerne anders gemacht hätten?

Die Kaltakquise ist ein sehr harter Job. Dort kann man vieles falsch machen. Hier habe ich leider durch trial and error vieles lernen müssen.



Und nun abschließend die letzte Frage: Würden Sie den Lesern Ihren persönlichen Wunsch mitteilen?

Ich würde mir von den Kunden mehr Offenheit gegenüber neuen Konzepten und Geschäftswegen wünschen. Die Zeiten ändern sich und neue Ideen kommen auf den Markt und verdrängen alte Arbeitsweisen. Jeder muss sich immer wieder neu an den Markt anpassen, damit er den neuen Anforderungen der Kunden begegnen kann.

Veröffentlicht am: 25.06.2013