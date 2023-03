Voice Sells! Die Macht der Stimme im Business

B2B-NORD Bewertung:



Wow, super kraftvolle Worte, die mich echt neugierig machten. Recht hat Arno Fischbacher damit. Und diese Sätze machen den Titel des Buches zahmer. Der Buchtitel ist durch die Sätze nicht mehr so reißerisch, wie er vermuten lässt. Ich dachte an unseren Hamburger Fischmarkt mit seinen Marktschreiern, wie ich den Buchtitel erstmals las. Der Titel ist sehr amerikanisch. Doch das gilt es beim Lesen zu revidieren. Arno Fischbacher inszeniert sein Buch wie ein Theaterstück. Und da sind wir am Kern seiner Niederschrift. Man spürt beim Lesen, woher Arno Fischbacher kommt und was er mit großer Leidenschaft lange Jahre in Österreich gemacht hat. Er kommt vom Theater und ist Goldschmied.Beides sind Handwerksberufe, die es zu erlernen gilt. Da kann noch so viel Talent vorhanden sein, es gilt ein Theaterstück zu inszenieren. So nimmt Arno Fischbacher in seinem Buch öfter die Rolle des Zuschauers ein, die Sicht des geneigten Kunden. Und das ist gut so. In der „Ich-getriebenen Businesswelt“, wo niemand mehr einen Zweifel an seinem Angebot hat, ist dieser Blickrichtungswechsel extrem wichtig. Nicht jedes Theaterstück gefällt dem Publikum und nicht alles ist verkaufbar. Es muss neugierig machen und Emotionen wecken, genau wie im Verkauf. „Warum das Callcenter ab der ersten Silbe nervt“. Allein diese Überschrift zu Beginn des Buches hat den Kauf des Buches gerechtfertigt. Ja so ist es. Großartig. Das Callcenter ruft immer im falschen Moment, mit der falschen Botschaft an. Darin fühlte ich mich sofort bestätigt.Ihr erster Satz ist der Türöffner zum Gespräch, steht geschrieben. Das scheint im Callcenter niemand mehr zu wissen. Arno Fischbacher erklärt wie die Stimme funktioniert und auch, wie sie nicht funktioniert. Vorhang auf - die Dramaturgie des Verkaufsgespräches. Verkaufsgespräche brauchen ein Drehbuch. Weitere Überschriften im Buch. Es folgt das Verkaufsgespräch in fünf Akten. Der Kontakt, die Präsentation, das Gespräch, die Einwände und der Abschluss. Klassische Reihenfolge, die immer gilt, ganz gleich was wir verkaufen. Wenn gleich ich davon überzeugt bin, dass die Einwands-Behandlung heute einen neuen Stellenwert erhält, ist sie immer noch Bestandteil des Verkaufsgespräches. Arno Fischbacher nimmt uns mit in die Welt des Theaters, des Films und der Inszenierung.Da gilt es zu trainieren, zu üben und die Stimme zu schulen. Wie auch der Verkauf trainiert und geschult werden sollte. Viele interessante Checklisten, Übungen und ein Glossar runden das Buch ab. Ein wirklich lesenswertes und wichtiges Buch im Business. Wer sich heute ernsthaft mit der Neuinszenierung von Verkauf beschäftigt, kommt um das Buch von Arno Fischbacher nicht herum. Es ist Handwerklich hervorragend geschmiedet worden und mit vielen Emotionen versehen. Das Buch verkauft durch den Inhalt. Der wiederum zeigt wie wichtig die Stimme und die Körpersprache im Verkauf sind. Seien Sie sich auch Ihrer Pausen bewusst, auch die Stimme die nicht spricht, ist wichtig im Verkauf. „Voice Sells! die Macht der Stimme im Business.“ Ein Buch, das leicht zu lesen ist und als Nachschlagewerk auf jedem Schreibtisch der Vertriebe liegen und genutzt werden sollte! Ein echtes Musthave, wie der Amerikaner sagen würde. „Voice Sells!“ bringt die Vertriebe dem Kunden wieder näher.„Voice Sells! Die Macht der Stimme im Business“ von Arno Fischbacher erschienen im GABAL Verlag