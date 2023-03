Volldampf mit neuem Nachwuchs

Bad Bramstedt (kv) Gleich fünf neue Auszubildende ergänzen ab 1. August das Team des Regenta Verlags und beginnen ihre Ausbildung als Mediengestalter, Medienkauffrau und Bürokauffrau.



Bereits seit Beginn des Jahres verstärken fünf neue Mitarbeiter das Team in den Bereichen Organisation und Vertrieb. „Mit nun mehr 29 Fachkräften können wir zahlreiche, langfristig geplante Projekte starten“, so Verlagsleiter Sven Boysen. „Für die optimale Umsetzung dieser ist es einfach notwendig, qualifizierten Nachwuchs im eigenen Haus auszubilden.“ Die Suche nach Nachwuchstalenten gestaltet sich jedoch nicht immer einfach. „Wir haben festgestellt, dass es schwierig ist, Fachkräfte zu finden, die genau unseren speziellen Anforderungen entsprechen. Da wir in unserem Verlag weitaus breiter aufgestellt sind, als in der Branche üblich und Bereiche wie Messen, Events oder die einer Werbeagentur abdecken, sind persönliche Erfahrungen zum Beispiel im Social-Media- Bereich auf facebook oder XING von Vorteil“, erklärt Sven Boysen. „Ein Hobby wird so schnell zum Teil des Berufs.“ Der Erfolg gibt Sven Boysen recht: Mit Julia Jachenholz und Maja Didwischus sind zwei ehemalige Auszubildende heute in verantwortungsvollen Positionen.



Bild: Lena Hanssen (Medienkauffrau), Sarah Rieve (Bürokauffrau), Toni Goriwoda, Jonna Wiegandt und Lisa Rose (Mediengestalter) freuen sich auf die Ausbildungszeit.

Veröffentlicht am: 27.08.2012