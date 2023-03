Voller Erfolg bei der Norderstedter Herbstmesse!

Norderstedt (em) Trotz des herrlichen Wetters fanden viele Menschen den Weg zur Norderstedter Herbstmesse am ersten Oktoberwochenende. Beim – vor Beginn der Messe erfolgten – Rundgang testete Oberbürgermeister Hans- Joachim Grote beeindruckt die ausgestellten Modelle von BüroProfi Nord. Wahrscheinlich hat er im Geiste sein Büro schon neu eingerichtet!



Am Stand von BüroProfi Nord konnten sich die Besucher über die neuesten Trends bei ergonomischen Bürostühlen, höhenverstellbaren Schreibtischen sowie über die richtige und vor allen Dingen ausreichende Beleuchtung am Arbeitsplatz informieren. Zudem stellte Andreas Preugschat von BüroProfi Nord die neu ins Programm genommenen Kinderschreibtische und –stühle vor. So testeten die kleinen Besucher voller Begeisterung die jeweils individuell auf ihre Größe und Gewicht eingestellten Möbel bei Gummibärchen und Ausmalbüchern. Die Erwachsenen ließen sich in großer Zahl über das ergonomische Sitzen beraten. „Ganz wichtig ist uns,“ so Andreas Preugschat, „dass die Kunden die bevorzugten Modelle bei realen Arbeitsbedingungen testen können. Wir bringen die Stühle zu Ihnen ins Büro und der Kunde kann mehrere Tage Probesitzen. Denn „Stühle kaufen ist wie Schuhe kaufen – es muss einfach passen!“



Als weitere Attraktion am Stand von BüroProfi Nord konnten die Besucher ihr Glück am Glücksrad versuchen. Lange Schlangen zeugten davon, dass der Hauptgewinn, ein 15-minütiger Rundflug mit dem flyxcitor, einem motorbetriebenen Paraglider, große Begeisterung hervorrief. So wurden auch die glücklichen Gewinner (13 an der Zahl!) ausgiebig gefeiert. Die Einnahmen aus dem Glücksspiel von 250 Euro spendete BüroProfi Nord dem Psycho-Sozialen Arbeitskreis in Norderstedt! „Wir sind sehr zufrieden mit dem Interesse an unseren Produkten,“ so Andreas Preugschat abschließend, „wir werden sicherlich nächstes Jahr wieder teilnehmen, denn die Verlagerung ins Rathaus hat die Attraktivität der Messe deutlich gesteigert!“. Auch nach der Messe stehen Andreas Preugschat und sein Team gerne interessierten Unternehmern zur Seite. Weitere Informationen unter 040 - 547 94 11 sowie unter www.bueroprofi-nord.de.



Foto: Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote und Andreas Preugschat am Stand vom BüroProfi Nord.

Veröffentlicht am: 31.10.2011