Vom Azubi zur Führungskraft

Hamburg (em/lm) Als modernes hanseatisches Familienunternehmen mit rund 6.600 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen gehört die BOCKHOLDT KG zu den größten Arbeitgebern in Norddeutschland und ist seit mittlerweile über 55 Jahren erfolgreich in den Dienstleistungsbereichen für Gebäude, Industrie und Klinik im Einsatz.



Neben den Ausbildungen zum Gebäudereiniger/- in oder Kaufmann/-frau für Büromanagement können sich interessierte Schulabgänger auch zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder im dualen Studium zum Betriebswirt im Unternehmen ausbilden lassen. Eine übertarifliche Bezahlung für die Gebäudereiniger-Azubis ist bei BOCKHOLDT seit 2014 selbstverständlich und unterstreicht zusammen mit einer Vielzahl zusätzlicher Qualifizierungs- und Trainingseinheiten die Wertschätzung für dieses Handwerk und den ausdrücklichen Wunsch nach einer sehr frühzeitigen Mitarbeiterbindung.



So sehen Sieger aus!

In der Vergangenheit stellte das norddeutsche Unternehmen bereits vier Mal in Folge bei den gewerblichen Auszubildenden den Landessieger der Gebäudereiniger in Schleswig-Holstein und setzt mit dieser Ausbildungsqualität neue Maßstäbe in der Branche. Neben einem modernen Schulungszentrum in der Lübecker Zentrale gibt es zum Beispiel regelmäßig ein Azubi-Sommercamp, an dem die Auszubildenden aus allen Niederlassungen teilnehmen. Ziel ist die Vermittlung sozialer Kompetenzen, wie Teamfähigkeit oder Strategien zur Lösung komplexer Aufgabenstellungen. Dieser Mehrwert bei der Ausbildung zahlt sich im doppelten Sinne aus: Mittlerweile deckt die BOCKHOLDT KG einen Großteil seines Führungskräftebedarfs mit ehemaligen Azubis ab – entsprechend hoch ist auch die Übernahmequote. Egal ob Abteilungs-, Niederlassungsleiter oder Gebäudereinigermeister – überall findet man ehemalige Auszubildende in Führungspositionen.



Das berufliche Glück finden

Beispiele im Unternehmen gibt es dafür viele. Unter anderem der Technische Leiter – nach seiner Ausbildung zum Gebäudereiniger ging es steil bergauf: Vorarbeiter, Objektleiter, dann machte er seinen Meister und wurde Niederlassungsleiter. Heute trägt er als Technischer Leiter die Verantwortung für die Umsetzung der Dienstleistungen in allen Niederlassungen des Unternehmens. Auch der berufliche Werdegang eines weiteren Niederlassungsleiters begann mit einem Praktikum und der anschließenden Ausbildung zum Gebäudereiniger. Schnell übernahm auch er Führungsaufgaben und Verantwortung und leitet mit Mitte zwanzig inzwischen eine eigene Niederlassung. Sein Fazit lautet: „Wer seine Ziele konsequent verfolgt, kann bei BOCKHOLDT auf jeden Fall sein berufliches Glück finden.“



Qualitätssicherung durch Förderung

Damit jeder Mitarbeiter die Chance auf eine gute Karriere hat, bietet das Unternehmen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungsträgern diverse Qualifizierungsmaßnahmen an. Denn gezielte Förderung, regelmäßige Schulung und eine langfristige Mitarbeiterbindung sind Bestandteile der Unternehmenskultur und des Qualitätsverständnisses von BOCKHOLDT. Dieses besondere Engagement wurde mit der Urkunde „BOCKHOLDT sichert Qualität durch Weiterbildung“ sowie mit dem Preis „Unternehmen mit Weitblick“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es auch online unter www.bockholdt.de

Veröffentlicht am: 24.06.2015