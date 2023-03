Pinneberg (jj) Das riesige Komplettsortiment der Export-Baumschule umfasst die Pflanzenprodukte, die rund 700 Baumschulen auf über 7.000 Hektar erstellen.



„Mit über fünfundsechzigjähriger Erfahrung beliefern wir Baumschulen in Deutschland und Europa - preiswert, zuverlässig und schnell - im kompletten Sortiment, vom Sämling bis zum Solitär“, beschreiben die Geschäftsführer Stefan Meyer und Kurt Pein ihre Tätigkeit. Das Team um die beiden im Verkauf tätigen Meyer und Pein setzt auf Flexibilität und Pünktlichkeit. Im Zentrum Schleswig-Holsteins gelegen – inmitten zwei der größten Baumschulgebiete Europas – sind ihnen auch kurzfristige Belieferungen möglich.



„Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten und spezialisierten Pflanzenproduzenten ist die gewünschte Qualität zu gewährleisten“, erklärt Kurt Pein. „Um dies zu garantieren, stehen unsere Kulturen unter ständiger Kontrolle des Pflanzenschutzdienstes“, so Stefan Meyer ergänzend. Anfragen beantworten die Experten stets zeitnah. Zudem präsentieren sie ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Transport-Organisation, Verpackungen und Pflanzenauswahl.

Veröffentlicht am: 29.03.2012