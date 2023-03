Von Aktenordner bis Zahlenregister

Uetersen (lr) Schnelle Lieferung, faire Preise und eine riesige Auswahl bekommen Kunden bei der Rud. Lavorenz GmbH, die zum einem aus „Foto, Bücher, Papier Lavorenz“ und zum anderen aus „Alles für Büro und Schule – BÜROBEST Lavorenz“ besteht.



Das Unternehmen verspricht stets individuelle und kompetente Beratung, die durch persönliche Ansprechpartner gewährleistet wird. Die Preise sind fair und transparent – die Ware kann innerhalb von 30 Tagen nach Kauf zurückgegeben werden und es bestehen zwei Jahre Garantie. Zudem ist ein Kauf auf Rechnung möglich. „Wir betreiben mit unseren über 500 Partnerunternehmen das modernste Logistikzentrum der Bürowirtschaft, welches schnellste Lieferzeiten, hohe Warenverfügbarkeit und günstige Preise garantiert“, so Mitgeschäftsführer Karsten Vietheer. „Bereits ab einem Einkauf von 49 Euro erfolgt die Lieferung frei Haus. Versicherungskosten oder ähnliche Pauschalen werden grundsätzlich nicht berechnet.“ Zeit ist Geld, deshalb hat die Rud. Lavorenz GmbH noch einen besonderen Service für eilige Kunden. Karsten Vietheer erklärt: „Bei Bestellungen bis 16 Uhr kann der 'Ruck-Zuck-Liefer-Service' in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass die Lieferung am folgenden Tag per Paketdienst erfolgt. Außerdem kann die Lieferung nach Absprache auch mit einem unserer eigenen Fahrer immer dienstags und donnerstags im Kreis Pinneberg erfolgen.“ Unter www.buero-best-online.de finden Interessierte aktuelle Angebote und können ganz einfach bestellen, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche.

Veröffentlicht am: 27.08.2012