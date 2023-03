Samstag | 04.07.2015 | Kassel - Penta Hotel



Von der Buchidee zum marktreifen Konzept



Sie haben schon länger die Idee, ein Buch zu schreiben?

Sie träumen davon, endlich einem Verlag Ihr ausgefeiltes

Exposé anbieten zu können? Dann sollten wir Ihren Traum

Wirklichkeit werden lassen!



04. Juli 2015 in Kassel, Penta Hotel

Begrenzte Teilnehmerzahl!



Anmeldung bis zum 30. April 2015



Unsere Workshop-Themen:

Intro: Wie funktioniert Schreiben?

Zielklarheit: Warum möchten Sie schreiben?

Fokussierung: Das Buch als Marketinginstrument

Support: Wie ticken Verlage und Buchhandel?

Achtsamkeit: Selfpublishing oder Verlag?

Entscheidungen: Step by step zum fertigen Exposé

Feiern: Was ist bei der Manuskritperstellung wichtig?

Nachhaltigkeit: Der richtige Verlag und der Autorenvertrag



Bonus:

Als Buchexpertin vermittele ich Ihnen das nötige Know-how. Als ausgebildeter 7 SUMMITS Strategie Coach unterstütze ich Sie gleichzeitig dabei, Ihre Ideen und Ihren Traum vom eigenen Buch schnell, mit Spaß und Leichtigkeit umzusetzen.



Exklusiver Autorenworkshop am Samstag, 04. Juli 2015 von 09:09 bis 18:18 Uhr

Location: Penta Hotel Kassel

Teilnahmegebühr: 545,00 € zzgl. MwSt. inkl. Lunch - bufett sowie Pausensnacks und Getränken



Anmeldeschluß: 30. April 2015



Anmeldeunterlagen erhalten Sie hier: ute.flockenhaus@t-online.de

www.facebook.com/ute.flockenhaus

