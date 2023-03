Von der Führungskraft zur Führungspersönlichkeit

Hamburg (lm/sw) Coaching, Training, Entwicklung und Beratung. Die Inhaberin von FORTH Führung, Dr. rer. nat. Susanne Forth, unterstützt mit ihrem Leistungsangebot an Coaching- und Trainingsseminaren Führungskräfte in verschiedensten Positionen, die ihre persönliche Führungskompetenz, die der Mitarbeiter im Unternehmen beziehungsweise die Kommunikation im Unternehmen optimieren wollen.



Zum Trainings- und Coachingkatalog zählt unter anderem die individuelle Erstellung und Einarbeitung von Konzepten zu den Themen Führung, Organisation und Kommunikation, Konflikt- und Veränderungsmanagement sowie professionelle Gesprächsführung. Aber auch Team- und Organisationseinheiten erhalten zum Beispiel eine Teamdiagnose und -entwicklung. „Wenn Sie sich fragen, wie Sie auf andere wirken, wie Sie von anderen gesehen und wahrgenommen werden oder wenn Sie sich verändern möchten, aber nicht wissen wie, erarbeite ich mit Ihnen eine Strategie. Gemeinsam planen wir dann die Umsetzung“, erklärt die Pharmazeutin. Seit 2008 ist sie als Business Coach und Trainer selbständig und hat vorher schon langjährige Erfahrungen in führenden Positionen der Pharmaindustrie sammeln können. Ihr Wissen gibt sie neben ihrer Tätigkeit bei FORTH Führung auch durch ihre Lehrtätigkeit an der Universität Hamburg und als Co-Ausbilderin angehender Business Coaches weiter. „Meine Trainings gestalte ich immer seriös und wenn möglich humorvoll. Denn den größten Vorteil für Ihre Mitarbeiter besitzen Sie als Führungspersönlichkeit dann, wenn Sie Humor ins Spiel bringen, ohne dabei an Autorität zu verlieren.“



Trainingspartner Pferd als Spiegel des Menschen

Als zertifizierte Trainerin for Horse Assisted Education bietet Dr. rer. nat. Susanne Forth auch Intensivseminare für Führungskräfte mit vertrauten Pferden im Großraum Hamburg an. „Die Führungskraft erfährt sich als Führungspersönlichkeit und erkennt in diesem Seminar ihr Wirken mit der Zielsetzung, das Führungspotenzial weiter auszubauen“, beschreibt die Führungsexpertin den Sinn und Zweck des Seminares mit den Pferden. „Es werden Themen bearbeitet, die in der Führungsrolle anstehen. Das führt dann zu einer Steigerung der eigenen Leistung sowie die der Mitarbeiter“, versichert sie abschließend.



Foto: Dr. rer. nat. Susanne Forth, Inhaberin von FORTH Führung, Pharmazeutin, Business Coach, Trainer und Trainerin for Horse Assisted Education zeigt ihren Seminarteilnehmern, wie man erfolgreich führt.

Veröffentlicht am: 27.09.2013