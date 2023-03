Von der Nudeldynastie ins Silicon Valley

Sein Vater produzierte noch die berühmten Birkel-Nudeln, der Sohn führt in Hamburg- Harburg einen der größten privaten Technologieparks Deutschlands, in dem rund hundert technologieorientierte Unternehmen beheimatet sind.



Christoph Birkel gehört zu den einflussreichsten Unternehmern und Investoren der Hansestadt. Und zu den spannendsten: Er möchte Hamburg zum Silicon Valley Deutschlands machen und er investiert in moderne Unternehmenskonzepte, wie das preisgekrönte Jumphouse und gestaltet das neue Berlin durch ungewöhnliche Immobilienprojekte mit.



4. April 2017

Business Club Hamburg

Elbchaussee 43 | Hamburg



www.bch.de

Veröffentlicht am: 20.03.2017