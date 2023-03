Kaltenkirchen (ls/lh) Ob Virusbefall oder kaputte Notebooks, die Experten von FORMELcomputer sind für jedes Problem die richtigen Ansprechpartner mit umfangreichem Fachwissen. Gerade nach Weihnachten bietet das Unternehmen einen Vorort Installations Service an.



„In der Weihnachtszeit werden Computer oder Laptops verschenkt, die von den Beschenkten nicht richtig bedient oder eingerichtet werden können. Egal ob ein Windows- oder Apple Gerät, wir bearbeiten alle Fälle rund um den Computer“, so Reinhard Ulrich, Geschäftsführer der FORMELcomputer. Das Spektrum des IT-Angebots ist groß und reicht von der Installation eines Virenprogramms, Internetnutzung per Lan oder Wlan, über Druckereinrichtungen, Office Programm Installationen, EMail- Einrichtungen bis hin zu Einweisungen und Schulungen für Neueinsteiger. „Wer nach Weihnachten noch damit beschäftigt ist Geschenke umzutauschen, nutzt einfach unseren Vorort Installationsservice. Denn Zeit ist Geld und genau aus diesem Grund sorgt das komplette IT-Team für die Problembehandlung der EDV-Technik“, erklärt Reinhard Ulrich.



Bild: Reinhard Ulrich, ein Fachmann für alle Fälle.

Veröffentlicht am: 03.02.2014