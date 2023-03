Vorreiter auf Wachstumskurs

Norderstedt (em/kv) Seit 20 Jahren ist Books on Demand europaweit Vorreiter in der digitalen Buchpublikation für Autoren und Verlage. Zum Start des Jubiläumsjahres setzt BoD seinen Wachstumskurs fort und präsentiert aktuelle Marktzahlen.



„Seit 20 Jahren ist BoD europaweit Pionier und Ideengeber für die digitale Buchpublikation und hat das verlegerische Spektrum maßgeblich erweitert. Self-Publishing ist heute so einfach wie nie und Verlage profitieren von effizienten Lösungen für eine flexible und risikofreie Veröffentlichung im Print on Demand“, sagt Dr. Gerd Robertz, Sprecher der Geschäftsführung von BoD – Books on Demand.



Mehr als 80.000 Self-Publishing-Titel sind aktuell über BoD im gesamten Buchhandel verfügbar und jeder zweite neue erscheint bei BoD. Seit Einführung der E-Book-Publikation bei Books on Demand im Oktober 2010 kommen noch über 60.000 lieferbare E-Books hinzu. Insgesamt veröffentlichen mehr als 40.000 Autoren ihre Bücher mit BoD.



Die Titelproduktion im Self-Publishing wächst weiterhin zweistellig. In einem wachsenden Markt baut BoD seine Position als führende deutsche Self-Publishing-Plattform aus. Die Hälfte der im Buchhandel gelisteten selbstverlegten Neuerscheinungen veröffentlichen Autoren über BoD.



Der Wachstumskurs von BoD setzt sich auch im Verlagsgeschäft fort. Bei der Kundenanzahl konnte BoD einen deutlichen Zuwachs um 25 Prozent erzielen. Nutzten Anfang 2017 mehr als 2.000 Verlage BoD als Publikations- und Distributionspartner, so sind es mit Beginn 2018 bereits über 2.500 Verlage. Noch stärker ist im gleichen Zeitraum mit 33 Prozent die Zahl der bei BoD druckbereiten Titel gestiegen – von mehr als 2,7 Millionen auf über 3,6 Millionen Titel.



„Die im Oktober 2017 abgeschlossene Erweiterung unserer Produktionskapazität um 50 Prozent hat sich aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach den Titeln unserer Autoren- und Verlage bereits jetzt bewährt“, erklärt Dr. Gerd Robertz. „In Zukunft wird die digitale Buchpublikation noch weiter an Bedeutung gewinnen. Das Jubiläumsjahr von BoD wird daher ganz im Zeichen neuer Impulse, des Austausches und des Wachstums in Europa stehen.“

Veröffentlicht am: 12.07.2018