Vorschläge begeistern die Jury

Norderstedt (kv) Wer ist eine Idee voraus in Norderstedt. Der Aufruf an die Norderstedter Bürgerinnen und Bürger hat Norderstedt Marketing eine große Anzahl von Vorschlägen beschert.



Die Vorschläge reichen von Vereinen, über Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen. Allen Einsendungen gemein ist eine besondere Leistung, die diese in den Augen der Bürger erbringen oder eine besondere Idee, die diese Person oder das Unternehmen auszeichnet.

Idee des Wettbewerbes ist es das Wir-Gefühl in Norderstedt zu stärken und die Identifikation mit der Stadt zu steigern.

Alle Vorschläge sind bereits auf der Homepage von Norderstedt Marketing oder Online unter www.eineideevoraus.de veröffentlicht.



Hilfe für straffällige Jugendliche

So wurde zum Beispiel der Förderverein Stadtpark e.V. vorgeschlagen. Seit vier Jahren arbeitet der Förderverein an der Planung des Stadtparkes mit Erfolg. Ein weiterer Kandidat für den Idee Voraus Preis ist das Projekt „Mach was!“, das sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmert.

Wolfgang Banse, der Jugendbeauftragte der Norderstedter Polizei hat zusammen mit Sandra Brandt, Jugendrichterin Claudia Neumann und dem Straßensozialarbeiter Michael Schlichting das Projekt ins Leben gerufen.

Hier wird ein neuer innovativer Weg beschritten, ein Hilfsangebot anzubieten, was sicherlich vorbildlich ist. Das Projekt greift genau dort, wo sich die Schnittstellen von Behörden befinden. Es ist ein vorbildlicher Weg um jungen Heranwachsenden aus den Krisen zu helfen und dort abzuholen und ein Abrutschen zu verhindern.

Ziel ist es, die Jugendlichen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, um ein normales Leben ohne Kriminalität zu führen.



Auch dabei: Initiativkreis Ulzburger Straße

Das jährlich stattfindende Movimento begeistert immer wieder zahlreiche Besucher in der Ulzburger Straße.

Organisator neben der Stadt Norderstedt ist der Initiativkreis Ulzburger Straße, der neben diesem Großereignis mehrere weitere Aktionen der Straße für die Bürger veranstaltet.

Rund 50 Unternehmen ziehen hier an einem Strang um die Attraktivität der Ulzburger Straße zu steigern. Neben diesen Projekten engagiert sich der Initiativkreis auch aktiv in sozialen Projekten, wie z. B. dem Lichtblick.

Gisela Walitzek-Platten und Stephan Poost begeisterten mit dem Krimiblog zur Landesgartenschau nicht nur die Norderstedter.



Krimiblog bis nach Süddeutschland bekannt

Hier freuten sich die Verantwortlichen von Norderstedt Marketing über eine ganz besondere Zuschrift aus dem Süden Deutschlands: „Ich bin nicht aus Norderstedt“, so der Fan in seiner Begründung warum der Krimiblog den Idee voraus Preis verdient hat,“ und wusste Anfang des Jahres noch nicht einmal, dass es Eure Stadt gibt. Über das Forum Krimi Kiosk bin ich auf „Morderstedt - das Beste vom Morden“ den Krimiblog zur Landesgartenschau“ gestoßen. Ich habe mich monatelang jeden Tag aufs Neue köstlich amüsiert. Jetzt warte ich auf das EBook und darauf, dass die zwei People endlich weitermachen. Ich habe Norderstedt sogar gelinkt, damit ich Neues erfahre und in den Blogs wird Morderstedt noch immer richtig hoch gepostet. Das ist die beste Werbung, die Eurer Stadt passieren konnte. Wenn ich im nächsten Jahr an die Ostsee fahre, schaue ich bestimmt mal bei Euch rein und suche die Orte des Geschehens.“



Entscheidung fällt am 6. Dezember

Die Jury wird nach der Auswertung aller eingegangener Vorschläge am 6. Dezember den Gewinner bekannt geben und den Preis in Form eines Staffelstabes und eine Prämie in Höhe von 500 Euro überreichen. Der Ideenpate geht natürlich auch nicht leer aus. Ihn erwartet als Dankeschön ein iPad.



www.Norderstedt-Marketing.de

www.eineideevoraus.de

Veröffentlicht am: 21.12.2011