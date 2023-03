Vorstand präsentiert die Geschäftszahlen für 2011

Norderstedt (em) Auch im Jahr der zahlreichen Krisen bleibt die Volksbank auf Erfolgskurs und kann ihre erfreuliche Geschäftsentwicklung der Vorjahre fortsetzen. Die Kundengeschäfte nahmen im Kredit- und im Einlagenbereich zu, die Rentabilität konnte weiter verbessert werden und die Zahl der Mitglieder stieg weiter auf nunmehr über 13.700.



„Wir können auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken“, lautet das Fazit des Vorstandssprechers Christian Scheinert und er ergänzt: „Unser 142. Geschäftsjahr hat unsere Marktposition deutlich gefestigt. Schließlich betreut die Volksbank Elmshorn im Kredit- und Einlagengeschäft Kundengelder in Höhe von 1,17 Mrd. Euro. Nicht nur für unsere Kunden sind wir in diesen turbulenten Zeiten ein „sicherer Hafen“. Die genossenschaftliche Bankengruppe ist als Einzige im letzten Jahr von den Rating-Agenturen hochgestuft worden.“



Eine gute wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsgebiet der Volksbank regte die Kreditnachfrage an. Christian Kähler: „Für unsere Kunden haben wir Neudarlehen in einer Gesamthöhe von 74,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Dabei spielen im gewerblichen, aber auch im privaten Bereich die zinsgünstigen öffentlichen Mittel eine wesentliche Rolle.“ Das Bankinstitut verfügt über genügend Eigenkapital und Liquidität, so dass alle vertretbaren Kreditwünsche erfüllt werden konnten. Das bei der Volksbank betreute Kreditvolumen stieg um 5 Mio. Euro auf insgesamt 544 Mio. Euro. Ein weiterer wichtiger Baustein des Firmenkundengeschäftes ist die Zusammenarbeit mit den Schleswig-Holsteinischen Förderinstituten. „Zur Vertiefung dieser Zusammenarbeit haben wir uns bereits 2010 direkt an der Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein beteiligt“, erklärt Christian Kähler. Der Vorstand sieht den Mittelstand in einer guten Verfassung und mit einem ausreichend hohen Auftragsbestand für das laufende Jahr. Im Privatkundengeschäft fühlen sich die Kunden bei der Volksbank Elmshorn gut aufgehoben.



„Unsere Berater sind qualifiziert und geben konservative Empfehlungen. Aufgrund unseres genossenschaftlichen Geschäftsmodells genießen wir das Vertrauen unserer Kunden“, berichtet Vorstandsmitglied Stefan Witt. „Für die Gelder unserer Kunden gelten wir als sicherer Hafen.“ „Die Rentabilität hat sich verbessert, wir schütten insgesamt 661.000 Euro Dividende an unsere Mitglieder aus und die Rücklagen und Reserven der Volksbank wachsen kontinuierlich“, resümiert Christian Scheinert. Während viele privaten Banken im letzten Jahr so ihre „liebe Müh und Not“ mit den Stresstests hatten, erfüllt die Volksbank Elmshorn nicht nur die aktuellen, sondern auch die zukünftigen Anforderungen aus Basel III. „Wie engagiert und tüchtig unsere Mitarbeiter sich für die Kunden und die Volksbank Elmshorn einsetzen, kann man daran erkennen, dass die Bank aus ihrem Ergebnis pro Arbeitsplatz 5.700 Euro Steuern abführt.“



Foto: Der Vorstand der Volksbank: Stefan Witt, Christian Scheinert und Christian Kähler

Veröffentlicht am: 02.04.2012