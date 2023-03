Vorstellung des Wirtschaftsstandortes Norderstedt

Hamburg (em) „Wir präsentieren gemeinsam auf der B2B NORD das Angebot der städtischen Gesellschaften der Stadt Norderstedt und des Marketingvereins“, so Anja Neumüller.



Alle städtischen Betriebe und Gesellschaften, der Marketingverein und die Stadtverwaltung selbst präsentierten sich am 25. April auf der ersten Mittelstandsmesse „B2B NORD“ in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Auf einem 35 m² großen, gemeinsamen Stand informierten die Norderstedter Teilnehmer ARRIBA, Bildungswerke, EGNO, MeNo (TriBühne/Kulturwerk), Norderstedt Marketing e.V., Stadtwerke und wilhelm.tel über Ihr Angebot und den Wirtschaftsstandort Norderstedt.

Veröffentlicht am: 29.04.2013