Vortrag „Chancen für Unternehmer und Bürger“ am 19. April

Norderstedt (em) Prof. Claudia Kemfert (Foto), Leiterin der Energieabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, referiert am 19. April zum Thema „Dialog Energiewende: Chancen für Unternehmer und Bürger“. Die Veranstaltung findet am Freitag, 19. April, von 16 bis 18.30 Uhr in der Aula des Coppernicus Gymansiums Norderstedt statt.



„Diskutieren Sie mit uns, welche Impulse die Energiewende für den Wirtschaftsstandort Metropolregion Hamburg hat und welche zukunftsfähigen Geschäftsmodelle sich ergeben“, so Thomas Leidreiter, Geschäftsführer vom Solarzentrum Norderstedt.



Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag, 15. April, bei Sonja Stuewer per E-Mail unter info@buergerenergie-nord.de oder per Telefon unter 040 / 325 990 155 an. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung kostet 5 Euro.

Veröffentlicht am: 11.04.2013