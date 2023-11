Veröffentlicht am 01.11.2023

Henstedt-Ulzburg (em) Am 27.11.2023, 18:00 Uhr, hält der Journalist, Bestseller-Autor und Moderator Hajo Schumacher einen lebendigen und kenntnisreichen Vortrag mit dem Titel „Deutschland im Daueralarm – Regieren in schweren Zeiten“. Angesichts dauernder Kritik an der „Ampel“, einer AFD auf dem Höhenflug und dem Gefühl, dass die Zeiten noch unsicherer geworden sind, als sie es ohnehin schon immer waren, erklärt Schumacher, nach welchen geheimen und nicht immer nachvollziehbaren Regeln Politik funktioniert.

Der von Talkshows häufig angefragte Redner Schumacher begeistert sein Publikum immer wieder mit seinem tiefgründigen Humor und seinen fachkundigen Analysen zur heutigen Medienlandschaft und wird sich auch zur Wagenknecht-Partei äußern.

Die Veranstaltung findet als Kooperation von Bürgerstiftung und VHS Henstedt-Ulzburg statt. Karten sind ab sofort für 12 € in der VHS Henstedt-Ulzburg, Hamburger Str. 24a, erhältlich. Der Einlass ist ab 17:30 Uhr.

Zur Person: Im Alter von 15 Jahren begann Hajo Schumacher seine journalistische Laufbahn bei der „Münsterschen Zeitung“. In München studierte er Politik, Soziologie und Psychologie und absolvierte zugleich die Deutsche Journalistenschule. Seine Promotion schrieb er über das Thema „Die Machtstrategien Angela Merkels“. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er für die „Süddeutsche Zeitung“, diente zehn Jahre in diversen Führungspositionen beim „Spiegel“ und zwei Jahre als Chefredakteur von „Max“. Seit 20 Jahren ist er freiberuflich tätig, unter anderem für die „Berliner Morgenpost“, das „Hamburger Abendblatt“ und die „WAZ“. Seit 2022 arbeitet er als Chefkolumnist für die Tageszeitungen und Portale der Funke Mediengruppe. Unter dem Pseudonym „Achim Achilles“ galt er zehn Jahre lang als „Deutschlands bekanntester Laufkolumnist“, urteilte der Spiegel. Schumacher schrieb ein Dutzend Bücher, darunter Biografien von Roland Koch, Klaus Wowereit, Angela Merkel und Malu Dreyer. Er lebt mit seiner Frau, der Psychologin Suse Schumacher und den beiden erwachsenen Söhnen in Berlin. Familie Schumacher ist mehrmals wöchentlich im Mutmachpodcast von Funke zu hören.