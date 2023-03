Vortrag von Prof. Dr. Lothar Seiwert am 13. Oktober

Norderstedt (em) Norderstedt Marketing setzt am 13. Oktober 2011 seine hervorragende Wirtschaftsveranstaltung „Abend der Norderstedter Wirtschaft“ mit dem interessanten Gastredner Prof. Dr. Lothar Seiwert fort.



10 Jahre „Abend der Norderstedter Wirtschaft“ verpflichten: Die Projektgruppe des Arbeitskreises Wirtschaft von Norderstedt Marketing um Karl Peter Knoll thematisiert mit dem diesjährigen Referenten, der zu dem ausgesuchten Kreis der prominenten Business-Sprecher der „Excellent Speakers“ in Europa gehört, das Thema „Zeit“ auf besondere Weise. Seiwert, der wie kein anderer Experte für die Themen Zeitautonomie und Zeitsouveränität steht, wird seine Zuhörer in kurzweiliger Spannung halten.



Kartenreservierungen für den 13. Oktober 2011 auf der Geschäftsstelle von Norderstedt Marketing. Fragen und Kartenwünsche werden unter der Rufnummer (040) 535 406-66 gerne entgegengenommen.

Veröffentlicht am: 28.07.2011