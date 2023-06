Veröffentlicht am 26.06.2023

Ein beliebtes Event der VR Bank in Holstein setzt seine Tradition nach der Coronapause weiter fort. Im zweiten Jahr in Folge konnten die Firmen- und Unternehmenskunden der VR Bank in Holstein auf dem Hof des „Goldschätzchen“ in Prisdorf einen wunderbaren Abend mit lecke- rem Grillbuffet in entspannter Atmosphäre verleben. Einmal mehr freute sich Markus Bautz, Bereichsleiter Firmenkunden und Private Banking der VR Bank in Holstein, zusammen mit über 550 geladenen Kundinnen und Kunden über einen gelungenen Abend. „Wir sind begeistert, über den großen Zuspruch und das tolle Feedback der Kunden zu unserer Veranstaltung“, be- richtet Markus Bautz, Bereichsleiter Firmenkunden u. Private Banking in der VR Bank in Hol- stein „Als VR Bank in Holstein stehen wir für einen persönlichen Austausch und ein vertrauens- volles Miteinander. Solche Abende bringen Spaß, bieten die Chance zum Netzwerken und ha- ben einen besonderen Charme.“

Und einen ganz besonderen Charme dürfte dieses Event bei den drei Empfängern der abendli- chen Spende der Unternehmen hinterlassen. Die fünfstellige Summe von 52.500 Euro, aufge- stockt durch VR Bank in Holstein und Bürgerstiftung VR Bank in Holstein, fließt jeweils an ei- nen Verein der Lebenshilfe in den Kreisen Pinneberg, Steinburg und Segeberg.

Kirstin Hansen vom Familiennetzwerk Lebenshilfe Steinburg e.V. nahm einen Scheck vom

VR Bank Barbecue mit. Um die unterschiedlichsten Aktivitäten des Vereins im Kreis Steinburg durchzuführen, sind Betreuerinnen und Betreuer für die Menschen mit Behinderung notwen- dig. Diese sollen für ihre Unterstützung eine Aufwandsentschädigung bekommen. „Mit diesem großen Betrag können wir jetzt eines unserer Ziele umsetzen“, berichtet Kirstin Hansen, „Wir wollen mit und für unsere Mitglieder ein ganzes Wochenende planen und gestalten. Das kön- nen wir jetzt machen- vielen Dank!“



Die Idee zur Unterstützung der Lebenshilfe gab ein Kunde, der letztes Jahr am VR Bank Barbe- cue teilgenommen hat. „Vorschläge unserer Kunden greifen wir gerne auf“, erzählt Frank Möl- ler, Leiter der Unternehmenskundenberatung der VR Bank in Holstein, „wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit unseren Gästen für die gute Sache aktiv sein können.“ Da können sich alle schon auf das nächste Jahr freuen.