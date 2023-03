Wachstum auch im Vorstand

Hamburg (em) Der Allgemeine Verband der Wirtschaft Norddeutschlands (AGV Nord), einer der größten norddeutschen Arbeitgeberverbände ohne Tarifbindung, hat seinen Vorstand um vier Mitglieder erweitert.



Das Gremium repräsentiert nun mit zehn Unternehmern und Unternehmensvertretern über 400 Firmen in vier norddeutschen Bundesländern. „Der AGV Nord wächst stetig. Und mit dem vergrößerten Vorstand können wir die unterschiedlichen Branchen und Regionen künftig besser abbilden“, so der Vorsitzende Manfred Lehde.

Er wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung auf Schloss Hasenwinkel bei Schwerin wiedergewählt. Der 64-jährige gebürtige Bremer führt den Verband seit dem Jahr 2009, hat viele Jahre einen Luft- und Raumfahrtzulieferer in Rostock geleitet und ist nun Vorsitzender des Bildungswerks der Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern.

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Ralf Lorber bestätigt, Geschäftsführer der Egger Holzwerkstoffe in Wismar. Schatzmeister bleibt Rainer Bergfeld, Geschäftsführer des Motorsägenherstellers Dolmar in Hamburg. Wiedergewählt wurden auch Roland Habeck, Geschäftsführer der Hawart Landtechnik in Neubrandenburg und Dr. Nico Fickinger als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied.



Neu im Vorstand ist Catalin Krönert, Leiterin Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen bei Philips Deutschland. Sie folgt auf Dr. Heinrich Kaiser, dem der Vorsitzende Lehde für fünf engagierte Jahre in der Verbandsführung dankte.

Die zusätzlichen Vorstandsämter bekleiden Julian Bonato, Geschäftsführer des Buchholzer Heiztechnikherstellers MHG, Dr. Andreas Dikow, Werkleiter beim Automobilzulieferer Webasto in Neubrandenburg, Michael Montjoie, verantwortlich für Menschen und Kultur beim Windanlagenhersteller Nordex sowie Heiko Eibenstein, geschäftsführender Gesellschafter des Hydraulik-Pneumatik-Kontor Jade in Wilhelmshaven. Er vertritt im Vorstand erstmals die neue Verbandsregion Nordwest-Niedersachsen, in dem der AGV Nord seit diesem Frühjahr tätig ist.



Ehrengast der Mitgliederversammlung, dem sich das traditionelle Spargelessen des AGV Nord anschloss, war in diesem Jahr der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement in seiner jetzigen Funktion als Kuratoriumsvorsitzender der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Er diskutierte mit den Wirtschaftsvertretern über das aktuelle wirtschaftspolitische Klima in Deutschland, die zunehmenden Belastungen für die Unternehmen durch die Regulierungswut der Großen Koalition sowie über die wichtigsten Themen der nächsten Monate, darunter die Bildungs- und Energiepolitik.



Der AGV Nord wurde 1997 von damals acht Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern mit insgesamt 500 Beschäftigten gegründet, wächst seitdem stetig und repräsentiert heute 410 Firmen in der Metropolregion Hamburg, in Schleswig-Holstein, dem nordwestlichen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in der Metall- und Elektroindustrie, aber auch in der Holz verarbeitenden Industrie, der Landtechnik, dem Gesundheitswesen und im Dienstleistungsbereich tätig und beschäftigen zusammen rund 42.000 Menschen.

Veröffentlicht am: 13.07.2015