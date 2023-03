„Wachstumsmaßnahmen - planen und machen!“

08.03.2016 | 18:20 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg | Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg



Channel Hamburg, Hamburg-Harburg (em) Wachstumsmaßnahmen - planen und dann auch machen!



Ziele zu haben, ist eine nützliche Sache – noch schöner ist es, sie auch zu erreichen! Damit das gelingt, muss man sich genau überlegen, mit welchen Maßnahmen man die Ziele erreichen kann. Um etwa den Umsatz zu steigern, muss im Marketing, in der Interessentengewinnung und in der Kundengewinnung etwas geschehen, aber eventuell auch bei der Finanzierung und in der eigentlichen Abwicklung der Aufträge. Und: Die Maßnahmen müssen auch umgesetzt werden!



In diesem Workshop betrachten wir die unterschiedlichen Funktionsbereiche, vermitteln die Technik der Maßnahmenplanung und erläutern Methoden, mit denen auch die Umsetzung der Maßnahmen gelingt.





Veröffentlicht am: 07.12.2015