Wann bekennt Politik Farbe?

Norderstedt (em) In diesen Zeiten gilt es, Farbe zu bekennen. Das Solarzentrum Norderstedt und die ebenfalls am Rugenbarg 45 in Norderstedt beheimatete Firma Solarteam Nord haben die letzten Monate engagiert gegen die hektische und planlose Kürzung der Solarförderung gekämpft.



Nachdem sich der Bundesrat am 11. Mai gegen diese abrupte Kürzung ausgesprochen hat, laufen derzeit Verhandlungen auf höchster Ebene. Die Insolvenzen der letzten Wochen unterstreichen unsere Position, dass die Solarförderung planbar und kalkulierbar für die nächsten zwei Jahre festgelegt werden muss. Nur dadurch werden für die Industrie, aber auch für Beratungszentren, wie dem Solarzentrum Norderstedt und Errichtern, wie dem Solarteam Nord, Rahmenbedingungen geschaffen, die Wachstum und Unternehmensentwicklung möglich machen. Da die nächsten Verhandlungen der Politik Mitte Juni fortgesetzt werden, rechnet das Solarzentrum Norderstedt auf der Basis des vorliegenden, bereits vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes, die wirtschaftliche Nutzung von Photovoltaik aus. Auf Grund dieser Entwicklung sind die derzeitigen Installationspreise auf einem noch nie dagewesenen Preisniveau, so dass Photovoltaikanlagen für Einfamilienhäuser sehr interessant sind. Die Nachfrage nach Angeboten für Photovoltaikanlagen ist nach Aussagen von Oliver Giercke vom Solarteam Nord GmbH in den letzten zwei Wochen sprunghaft gestiegen.

Veröffentlicht am: 03.07.2012