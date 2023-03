Wann Chefs eine Anpassung der Firmenkultur machen sollten

Burgdorf bei Hannover (em/ls) Die Kultur eines Unternehmens ist vergleichbar mit der DNA eines Menschen. Trotzdem kann es erforderlich sein, diese gezielt weiterzuentwickeln. Wie Entscheider erkennen, dass sie aktiv werden müssen, erklärt Berater Frank H. Baumann-Habersack.



Fusionen, veränderte Märkte, neue Strategien – Führungskräfte haben meist gewichtige Gründe, um intern Unternehmenskulturprojekte in Angriff zu nehmen. Denn die bis dato nützliche Kultur kann schneller als gedacht den weiteren Erfolg eines Unternehmens blockieren. Das gilt insbesondere, wenn sich ein Unternehmen in einer Wachstumsphase befindet. Wenn in einer Belegschaft der Tenor etwa lautet „Früher war alles besser“, ist dies ein Hinweis darauf, dass die bestehende Kultur wichtige Prozesse behindert und die Produktivität unterbindet. Und das passiert auf eine Weise, die in keiner Kostenrechnung dokumentiert ist.



Wer Zeit, Geld und personelle Ressourcen in die Entwicklung der eigenen Unternehmenskultur investiert, sollte zunächst folgendes beachten:



1. Soziale Systeme, und nichts anderes sind Unternehmensorganisationen, sind trotz feiner, engmaschiger Controllingsysteme und Prozessbeschreibungen nicht zu hundert Prozent kontrollierbar. Es finden sich immer wieder Lücken, die Mitarbeiter nutzen, um sich Freiräume zu verschaffen.



2. Es gibt in Organisationen keine linearen Ursache-Wirkungs-Prinzipien. Wirkungen erfolgen zwar immer, jedoch zeitverzögert und an anderen, nicht erwarteten (nichtlinear) Stellen und mit nicht absehbaren Intensitäten.



3. Schnelle Effekte sind bei Unternehmenskulturprojekten aufgrund dieser nicht-linearen Wirkmechanismen kaum zu erwarten. Entscheider sollten sich bewusst sein, dass derartige Vorhaben eine längerfristige Investition in die eigene Unternehmung sind, die sich dauerhaft auszahlen.



4. Wer Strukturveränderungen – häufig ohne Einbezug der Mitarbeiter – per neues Organigramm verkündet, muss damit rechnen, dass trotz aller Aktivitäten intern die alte Struktur weiterlebt. Die Folge: Die Produktivität sinkt und bleibt im Keller, unter anderem, da die neuen Strukturen nicht zur bisherigen Kultur passen.



5. Auch Teamentwicklungsmaßnahmen werden gern genutzt, um auf die Einstellungen, Werte und Normen der Mitarbeiter einzuwirken. Dies kann dazu führen, dass die Mitglieder eines Teams besser zusammenarbeiten. In der Regel tauchen aber bereits nach wenigen Monaten die alten Problemfelder wieder auf, die aus den kulturellimportierten Werte-Konflikten, aus dem Teamumfeld und der Unternehmenskultur resultieren. Eine Unternehmenskultur stellt gewissermaßen die DNA eines Unternehmens dar und reagiert nur sehr träge auf Veränderungsbestrebungen. Genau dies ist aber auch die Stärke einer Kultur: ihre Einzigartigkeit, die aus Traditionen und Einstellungen, Werten und Normen, Bedeutungen und Symbolen sowie Überzeugungen resultiert. Die jeweilige Kultur gibt dem Unternehmen die nötige Stabilität. Den Führungskräften und Mitarbeitern bietet sie die nötige Orientierung, sodass Regelungen von außen reduziert werden können.



Zu beachtende Merkmale

Um den Erfolg eines Unternehmens zu sichern, bedarf es einer Firmenkultur, die dazu beiträgt, die formulierten Ziele zu erreichen und die bestehenden Strategien zu unterstützen. Handlungsbedarf, die jeweilige Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, besteht dann, wenn deutlich wird, dass die Produktivität konstant niedrig ist sowie Ziele nicht umfänglich oder nur mit einem hohen Kontrollaufwand erreicht werden. Indikatoren sind:



• Wenn es bereits Maßnahmen zur Prozessoptimierungen gab, die Mitarbeiter aber nicht oder nur widerwillig mitziehen.



• Wenn trotz einer veränderten Organisationsstruktur die bereichs- oder abteilungsübergreifende Zusammenarbeit nicht rund läuft.



• Wenn sich trotz Teamentwicklungsmaßnahmen die Zusammenarbeit in- und zwischen Teams nicht wirklich verbessert hat.



• Wenn trotz zahlreicher Abstimmungsmeetings Entscheidungen permanent „nachverhandelt“ werden.



• Wenn Mitarbeiter große Angst davor haben, Fehler zu machen, sodass sie sich stets absichern, auf Arbeitsanweisungen beharren, Entscheidungen aussitzen und Aufgabenrückdelegieren.



Wichtig: Spätestens, wenn mehrere dieser Merkmale auftreten, sollten sich die Entscheider zügig mit dem Thema Unternehmenskulturentwicklung befassen. Grundlegend sind dann die Fragen, auf die die Chefs Antworten finden müssen: Sollen wir die Strategie und Ziele so verändern, dass sie zu unserer bisherigen Kultur passen, auch wenn damit das Risiko einhergeht, dass wir langfristig nicht mehr marktfähig sind? Oder empfiehlt es sich, die bestehende Kultur so weiterzuentwickeln, dass sie unsere langfristigen Ziele und Strategie unterstützt? Werden diese Fragen ehrlich und offen diskutiert, ist schon viel gewonnen.



Foto: Frank H. Baumann-Habersack ist seit über zehn Jahren geschäftsführender Gesellschafter der systemischen Organisationsberatung baumann.partner in Burgdorf/Hannover. Neben Führungs-, Konflikt- und Veränderungsthemen, gehört die Gestaltung von Unternehmens- wie Führungskulturen zu den Kernkompetenzen. Der Consultant und Coach arbeitete zuvor als Führungskraft, Projektleiter und interner Berater. Baumann-Habersack ist Betriebswirt (B.A.) und Arbeitswissenschaftler, Bankkaufmann, Lehrcoach sowie ausgebildet in NLP, systemischer Familientherapie und Supervision. www.baumannpartner.com www.die-unternehmenskultur-beratung.de

Veröffentlicht am: 18.12.2014