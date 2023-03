Warum neue Kontakte wichtig sind

Norderstedt (em) Warum sind Social-Networks so viel wert? Wegen den Kundendaten! Worum geht es bei den Fusionen von Unternehmen? Um die Kontakte! Netzwerke und Kontakte werden immer wichtiger. Erfolgreiche Unternehmer haben ein großes aktives Netzwerk um sich herum aufgebaut.



Bei BNI sind die Teilnehmer in einem professionellen verbindlichen Empfehlungs-Netzwerk. Sie empfehlen sich gegenseitig, da sie wissen, dass der Kollege gute Arbeit macht und sie sich einander vertrauen. Sie werden Problemlöser für ihre Kunden, Freunde und Bekannte. „Die Bekannten kommen und fragen „Du kennst doch so viele, kannst du mir nicht einen guten .... empfehlen?“ So steigern Sie unter anderem auch Ihre Bekanntheit und stärken das Vertrauen in Sie“, erklärt Perdita Habeck von BNI.



Bei dem wöchentlichen BNI-Businessmeeting stellen die Teilnehmer sich gegenseitig ihre guten Kontakte/Besucher vor. Es ist eine wunderbare Win-Win- Situation für alle Beteiligten, denn die Teilnehmer sowie die Besucher profitieren von den Kontakten. „Jeder Mensch hat mind. 100 wenn nicht 1.000 soziale Kontakte, die man miteinander vernetzen könnte. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, können Sie das BNI-Chapter „Schinkelturm“ immer mittwochs von 7.00 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 bei voriger Anmeldung besuchen“, so Habeck.



Foto: Jan Haeselich

Veröffentlicht am: 23.09.2011