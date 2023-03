Was bisher geschah ...

Norderstedt (jj/lm) Der BDS NORD kann erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Den Anfang machte wie immer der BDS NORD Neujahrsempfang.



Unter dem Motto „Datensicherheit trifft Wirtschaft“ kamen zahlreiche Mitglieder im Autohaus STADAC in Norderstedt zusammen. Gemeinsam mit Politikern nutzen die Unternehmer die tradionelle Veranstaltung als Kommunikationsplattform, um Ziele zu finden, Maßstäbe zu setzen und Ideen hervorzubringen. Als Gäste begrüßte die erste Vorsitzende, Birgit Wieczorek, Dr. Thilo Weichert, Datenschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein, und Hardy Krause, bekannt als Experte und Gründer der Hackerspace „c-base e.V. 1996“ aus Berlin. Starker Vorstand Ebenfalls folgten viele Mitglieder der Einladung zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen. Reinhard Schuh trat das Amt des zweiten Vorsitzenden an. Er ist bereits jahrelanges Mitglied des Unternehmerverbandes. Für den ausgeschiedenen Florian Hayko wurde Vagharshak Lalayan zum neuen Beisitzer gewählt. Außerdem nahmen Peter Lau, Anne-Katrin Paggel, Jens Meyer und Ralph Schmieder die Wiederwahl an. Gemeinsames Auftreten Auch 2014 standen einige Messetermine auf der Agenda des BDS NORD. Darunter Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse, die B2B NORD, die zweimal jährlich in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen stattfindet. Die Mitglieder konnten sich an beiden Terminen am Stand des BDS NORD präsentieren und mit Unternehmern der Metropolregion Hamburg ins Gespräch kommen. Birgit Wieczorek ist von dem Nutzen dieser Termine überzeugt: „Jeder Unternehmer kann sich hier einem breiten Publikum vorstellen und interessante Kontakte knüpfen. Eine solche Business- Messe stellt einen riesigen Pool innovativer Ideen und kooperationsfreudiger Unternehmer dar. Hier kommen Geschäftsführer, Entscheider und Führungskräfte schnell ins Gespräch.“ Ebenso wichtig ist die Norderstedter Herbstmesse, die der BDS NORD gemeinsam mit der Stadt Norderstedt und dem Regenta Verlag veranstaltet. An zwei Tagen konnten sich BDSMitglieder potenziellen Kunden jedes Alters vorstellen. Aber auch geschäftliche Kontakte werden hinter den Kulissen der Verbrauchermesse gerne hergestellt. Voller Terminplan Wie gewohnt durften sich Mitglieder auf informative Vorträge im Rahmen der Business-Treffen freuen. So durchleuchteten Referenten verschiedenster Branchen – allesamt Spezialisten auf ihrem Gebiet – zahlreiche Themen unterschiedlichster Bereiche.



Foto: Liebe Mitglieder, der Vorstand des BDS NORD wünscht Ihnen und Ihren Familien einen gesunden und erfolgreichen Start in das Jahr 2015! Wir freuen uns auf neue Herausforderungen und zahlreiche spannende Events, wie unsere Jahresauftaktveranstaltung am 20. Januar.



Mit den besten Wünschen

Ihre Birgit Wieczorek

Veröffentlicht am: 18.12.2014