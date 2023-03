Was ist der BDS NORD?

Norderstedt (jj/lm) Erfolgreich im Mittelstand? Unternehmer können sich heutzutage nicht darauf verlassen, dass einzig ihr fachliches Können und die Leidenschaft für ihre Arbeit zum Erfolg führen. Zuverlässige Geschäftspartner, professionelle Präsentation der eigenen Leistungen und regelmäßige Auftritte auf Endverbraucher- und Wirtschaftsmessen sind unerlässlich. Mitglieder des Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V. (BDS NORD) finden eben diese wichtigen Dinge auf dem Terminplan des Unternehmernetzwerkes.



Die erste Vorsitzende, Birgit Wieczorek, legt bei der Planung großen Wert auf ein nachhaltiges Angebot: „Ich sehe es als unsere Aufgabe, für die Mitglieder einen guten Mix verschiedener Veranstaltungen zu arrangieren. Das bedeutet, dass für uns die regelmäßigen Unternehmertreffen ebenso wichtig sind wie gemeinsame Messebesuche oder außergewöhnliche Veranstaltungen. Zuletzt konnten wir zum Beispiel Ingbert Liebing bei unserem Neujahrsempfang am 20. Januar begrüßen.“ Der Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU Schleswig-Holstein – und damit designierter Herausforderer des amtierenden Ministerpräsidenten Torsten Albig bei der nächsten Landtagswahl – stand den Mitgliedern des BDS NORD nach einem mitreißenden Vortrag zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen Rede und Antwort. Im Anschluss war wie immer genug Zeit, sich untereinander über den Vortrag auszutauschen und zu netzwerken. Übrigens: Alle Bilder und einen Videobericht des Neujahrsempfangs im Autohaus STADAC finden Sie auf der Homepage des BDS NORD.



Wer nicht wirbt, der stirbt

Diesen Spruch nehmen sich viele Unternehmer zu Herzen und zahlen deshalb viel Geld für Anzeigen, PR und Messestände, um potenzielle Kunden und Partner auf sich aufmerksam zu machen. Als Mitglied des BDS NORD stehen Unternehmern zahlreiche Werbemöglichkeiten zu besonderen Konditionen zur Verfügung. Anzeigenschaltungen in regionalen Magazinen zählen ebenso dazu wie Messestände zum Beispiel auf der Norderstedter Herbstmesse. Der Unternehmerverbund bietet Mitgliedern ein weitreichendes Leistungsspektrum in verschiedenen Bereichen. Birgit Wieczorek rät Interessierten: „Besuchen Sie eines unserer Treffen und lernen Sie uns kennen. Überzeugen Sie sich von der Branchenvielfalt und der Leidenschaft, mit der wir in und für unsere Unternehmen agieren.“ Alle Informationen finden Neugierige gleich hier: www.BDS-NORD.de



Foto: Unternehmertreffen und gemeinsame Messeauftritte stehen regelmäßig auf dem Terminplan des BDS NORD.

Veröffentlicht am: 03.02.2015