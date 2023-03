Was ist eine Empfehlung?

Norderstedt (em/mp) BNI definiert Empfehlung wie folgt: „Eine Empfehlung ist eine Gelegenheit, das Unternehmen jemanden zu präsentieren, der ein Produkt oder eine Dienstleistung der Branche erwerben möchte und der auf die Kontaktaufnahme vorbereitet ist.“



„Die Teilnehmer werden von uns geschult, in einer Gruppe regelmäßig intensive, effektive und zeitsparende 4-Augen-Gespräche zu führen, um vom Kollegen/von der Kollegin zu erfahren, welche Kernkompetenzen er/sie hat und welche konkreten Kunden/Kontakte aktuell gesucht werden“, erklärt Perdita Habeck. „Weiterhin schult jeder Unternehmer seine Kollegen in den wöchentlichen Treffen durch eine 60 Sek.-Präsentation. In diesen Präsentationen wird jede Woche ein neues Detail der fachlichen Kompetenz bzw. Produkte dargestellt. Weiterhin kann pro Treffen ein Unternehmer der Gruppe sich 10 Minuten lang ausführlich darstellen.“



Bei den Empfehlungen geht es darum, dass die Teilnehmer ihre Chapter-Kollegen - „Chapter“ so heißen die BNI Gruppen - an andere Menschen weiter empfehlen kann, der/die die Dienstleistung der Kollegen benötigt. Da die Gruppe über längere Zeit zusammen arbeiten will, gibt jeder Unternehmer sein Bestes. Denn was ist teurer, als ein guter Ruf? Das BNI-Chapter „Schinkelturm“ trifft sich regelmäßig mittwochs von 7 bis 8.30 Uhr im Cup & Cino, Ohechaussee 11 in Norderstedt.

Veröffentlicht am: 11.05.2011