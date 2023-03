Was ist NLP und warum ist es so erfolgreich?

27.05.2016 | 19:00 Uhr | NLP Akademie Kiel | Beseler Allee , 46



NLP Akademie Kiel (em) Sie sind neugierig, warum NLP so erfolgreich ist und was es Ihnen bringen könnte? Sie wollen sich gern erste Einblicke verschaffen? Willkommen zu unserem NLP-Infoabend!



In dieser kostenlosen zweistündigen Veranstaltung werden Sie NLP auf unterhaltsame und informative Weise kennenlernen. Sehen, hören und erleben Sie die Grundlagen von NLP und was die Neurowissenschaften über NLP zu sagen hat. Erfahren Sie zudem, wie Sie die eigene Kommunikation wirkungsvoll verbessern können und lernen Sie uns dabei besser kennen.



Ort: NLP Akademie Kiel, Beseler Allee 46, 24105 Kiel - Beginn: 19:00 Uhr



Teilnahme ist kostenlos - Anmeldung erbeten







Veröffentlicht am: 10.05.2016