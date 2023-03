Was macht ein junger Meister mit einem Patent?

Was hilft einem jungen Meister ein Patent, wenn er es nicht vermarktet? Hier erfahren Sie eine wahre Geschichte.



Ein junger Raumausstatter-Meister aus Schleswig-Holstein entwickelte eine elegante Variante eines Raffrollos. Dafür bekam er ein Patent.

Was tun mit dem Patent? Wie ist diese Neuheit zu vermarkten?



Im Rahmen der Marketing-Veranstaltung der Unternehmerschule Kreis Plön wurde von allen Teilnehmern ein Marketingplan entwickelt. Grundlage dieses Planes waren geringer Kapitaleinsatz und einfache Durchführbarkeit.



In die Konzeption für den Plan flossen folgende Überlegungen ein: Wie und wo soll das neuartige Produkt möglichst vielen Menschen vorgestellt werden?

Wie und wann wird darauf aufmerksam gemacht?

Wie können die Vorteile für den Kunden emotional dargestellt werden?

Welche Argumente können in Gesprächen vermittelt werden?



Mit einem Promotionsstand auf einer Herbstmesse wurde ein wesentlicher Teil des Marketingplanes umgesetzt.



Die Unternehmerschule Schleswig-Holstein ist Praxis pur.



Veröffentlicht am: 14.10.2014