Was macht Unternehmertum aus?

Hamburg (em/tk) Gründergeist, Unternehmertum, Lehrgeld und jede Menge Herzblut – VAPIANO- Erfinder Mark Korzilius (Foto) berichtet am Mittwoch, 27. April, von 19 bis 22 Uhr, über unternehmerische Höhen und Tiefen.



Korzilius hat sich in der Branche einen Namen gemacht und ist für seine kreativen und visionären Konzepte bekannt und gefragt. Angefangen hat es 2002 mit dem Vapiano in der Hohen Bleichen in der Hamburger Innenstadt. Hausgemachte Nudeln, Pizza und Salat frisch vor den Augen des Kunden am Tresen zubereitet. Laut Experten die Geburtsstunde der Kategorie Fast Casual in Deutschland und die Antwort auf die ewige Frage in der Gastronomie, wie man es schaffen kann, mehr Kunden in kürzerer Zeit bedienen zu können. In 2014 zählte das Vapiano 18,8 Millionen Gäste in Deutschland. Erfinder Mark Korzilius ist 2010 erfolgreich ausgestiegen. Seine Vorbilder sind Staubsaugererfinder James Dyson und die englische Unternehmerlegende Richard Branson. Unternehmer, die an ihren Überzeugungen und Ideen festhalten, auch wenn der Gegenwind manchmal ziemlich stark ist. Mehr auf www.bch.de .

Veröffentlicht am: 12.04.2016