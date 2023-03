Was nicht wächst, stirbt. Das gilt auch für Unternehmen

Landshut (em/jj) Was meinen Sie: Muss ein Unternehmen denn unbedingt wachsen? „Auf jeden Fall!“ Dann stellt sich die Frage, mit welchen Strategien nachhaltiges Wachstum erreicht werden kann. „Stagnation“ ist der unternehmerische Tod. Sie führt zu einem langsamen aber stetigen Kundenabbau bei rückläufiger Leistungsfähigkeit und der Abwanderung von Leistungsträgern weil sie sich kaum weiterentwickeln können.



Daher macht Wachstum nicht nur mehr Spaß, sondern bietet auch mehr Sicherheit als „Stillstand“. Denn Wachstum ist gleich die Freiheit zum Handeln:

Wachstum führt zu mehr Kunden, sorgt für Unabhängigkeit von einzelnen Aufträgen. Steigende Einkaufsmengen führen zu besseren Einkaufspreisen, höherem Rohertrag und Flexibilität bei Gesprächen mit Lieferanten. Somit erhöht sich die Liquidität im Unternehmen und es ist wieder mehr Raum für Expansion.



Wichtig ist allerdings, dass Wachstum auch tatsächlich zu Substanzaufbau führt.

Letztlich muss ein Unternehmen dadurch in der Lage sein, dauerhaft größere Erträge zu erwirtschaften – unabhängig von der Konjunktur. „Maßgeblich“ für den Erfolg einer Wachstumsstrategie ist daher nicht nur der Ertrag, sondern auch das Wissen wie er dauerhaft erreicht werden kann.



Wachstum führt zu Freiheit

Hierzu gehören vor allem die Auswahl der richtigen Märkte und Zielkunden mit dem Hintergrund einer perfekten Markteindringungsstrategie. Im nächsten Schritt sollte man nicht nur lokal sondern global denken, um neue Märkte und Kunden zu erschließen.

Für Unternehmen, die frisch in einen Markt eingetreten sind, ist es ratsam, schnell in die Breite, also über die Masse der Kunden zu wachsen. Ein Unternehmen, das bereits länger in einem Markt besteht, sollte dagegen versuchen, in die Tiefe, also über die Kundenbeziehung zu wachsen und das Leistungsspektrum kundenspezifisch auszubauen. Es ist deutlich einfacher und vor allem „effizienter“, Bestandskunden nach dem erfolgreichen Abschluss gleich nach dem nächsten potentiellen Projekt zu fragen und diesen sukzessive weiter aufzubauen.



Um nachhaltigen Unternehmenswachstum und somit langfristigen Erfolg zu erreichen, bedarf es nicht nur Durchhaltevermögen und Ausdauer, sondern vor allem benötigt es klare Visionen und Ziele.

Eine Methode, die den Unternehmenswachstum nachhaltig beschleunigen wird, ist das „EUG Turbo Boost System“.

Alle Unternehmen wollen wachsen, aber worauf kommt es wirklich an?

Genau! Auf gesundes und intelligentes Wachstum. Klare Vorgaben verbunden mit Teamwork, das alle Mitarbeiter mitreißt und begeistert und damit zum Wachstum jedes einzelnen anspornt und motiviert.



Das „EUG Turbo Boost Sytem“ besteht aus drei wesentlichen Säulen:



Expansion

• Steigerung der Marktdurchdringung

• Erschließung neuer Märkte

• Innovationen erfolgreich in den Markt einführen



Umsatzsteigerung

• Nachhaltige Wettbewerbsverdrängung

• Marktpotentiale voll ausschöpfen

• Erfolgsfaktoren gewinnbringend einsetzen



Globales Wachstum

• „Wachstums Champion“ sein

• Neue Märkte und Zielkunden nachhaltig erfolgreich aufbauen

• Vorsprung durch gelebtes Unternehmensleitbild



Warum sind hier ein klares Unternehmensleitbild, Ziele und Strategien sowie ein persönliches und berufliches Leitbild so wichtig?

Wenn man den Punkt persönliches und berufliches Leitbild näher betrachtet, erklärt sich, warum dieses so wichtig für Nachhaltigen Erfolg ist:

Wer hat klare, spezifisch schriftlich festgelegte Ziele für sein Leben und hat umfassende Pläne erarbeitet, wie er diese erreichen will?



Diese Frage wurde 1953 an alle Abgänger der Yale University mit folgendem Ergebnis gestellt:

• Nur 3 Prozent hatten klare schriftlich festgehaltene Lebensziele und Pläne.

• 13 Prozent verfolgten zwar Ziele, hatten diese aber nicht schriftlich festgehalten.

• Die verbliebenen 84 Prozent hatten keinerlei andere Ziele, als die Schule zu verlassen und den kommenden Sommer zu genießen.



20 Jahre später stellte man ihnen die Frage: Über welches Vermögen verfügen Sie heute?

Es ergab sich, dass die 3 Prozent mit klaren und schriftlich festgelegten Zielen und Plänen in Dollar ausgedrückt über höhere Vermögenswerte verfügten als die restlichen 97 Prozent zusammen.



Wie wird sich dann erst ein Unternehmensleitbild kombiniert mit einer klaren Strategie auf den Erfolg der Firma auswirken?

Erfolgreiche Unternehmen schaffen ein Unternehmensleitbild, das jedem im Team zugänglich ist und bis ins kleinste Glied gelebt wird. Dies zeigt zum Beispiel die Erfolgsgeschichte der Würth Gruppe und die damit erreichten Ziele eines Reinhold Würth, dessen Grundlage immer ein persönliches, berufliches und Unternehmensleitbild mit klaren Richtlinien und Visionen ist.

So hat er die Würth Gruppe vom drei Mann Unternehmen und 80.000 Euro Umsatz zum Weltmarktführer mit heute 68.000 Mitarbeitern und 10 Milliarden Euro Umsatz aufgebaut.





Veröffentlicht am: 02.03.2016