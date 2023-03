Was treibt mich an? - Workshop bei revoyo

07.10.2015 | 18:20 Uhr | Channel Hamburg, Hamburg-Harburg | Schellerdamm 22-24, 21079 Hamburg



Channel Hamburg, Hamburg-Harburg (em) Werte und unternehmerische Vision: Was treibt mich an?



Als Selbständiger braucht man klare Orientierungspunkte, um im Alltag die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und man braucht Motivation: Einen Grund, immer weiter zu machen, auch wenn es schwierig wird. Für die Orientierung sind die eigenen Werte grundlegend, Motivation kann eine Vision geben, die das langfristige Ziel der Selbständigkeit beschreibt.



In diesem Workshop erläutern wir, wie man seine Grundwerte herausfindet und wie man eine unternehmerische Vision erarbeitet.



Hinweis: Für nur 99 € im Monat können Selbständige und Freiberufler an unserem Unternehmer-Club teilnehmen. Sie können sich zweimal als Gast anmelden und den Termin kostenlos wahrnehmen, um zu entscheiden, ob Sie dauerhaft mitmachen möchten. Weitere Details zur Teilnahme finden Sie auf unser Webseite: http://www.revoyo.com/2015/unternehmerclub/





Veröffentlicht am: 25.08.2015