Was, wenn ich keinen Nachfolger finde?

Hamburg (gb) Jedes Jahr werden in Norddeutschland für mehrere tausend inhabergeführte Unternehmen Nachfolger gesucht. Aus verschiedenen Gründen findet sich häufig kein geeigneter Übernehmer. In Abhängigkeit von unterschiedlichen Faktoren wie Mitarbeiter, Standort, Zeitdruck oder auch Mietsituation, beziehungsweise eigener Immobilie kann eine Zukunftsplanung sehr vielseitig sein.



Gemeinsam mit dem Unternehmer erarbeitet Nordic Invest vielschichtige Lösungen, die möglichst nah an die ideale Vorstellung des Unternehmers heran reichen.



Unternehmens-Zukunft sichern

„Nach einem intensiven Weg, vielen Gesprächen und Evaluierungen haben wir erst vor Kurzem einen Einzelhandel für den kein Nachfolger gefunden werden konnte weil unter anderem die wirtschaftlichen Perspektiven fehlten, über ein Immobilienprojekt umgewandelt. Schweren Herzens schloss der Inhaber sein Unternehmen. Heute freut er sich über ein ertragreiches und voll vermietetes Mehrfamilienhaus mit einem solventen und erfolgreichen Franchiseunternehmen im Erdgeschoss“, berichtet der Geschäftsführer von Nordic Invest, Gunnar Becker. Sinnvoll ist es für einen Unternehmer, sich mindestens fünf Jahre vor dem geplanten Ausscheiden Gedanken darüber zu machen.



Kreditwürdigkeit ohne Nachfolger?

„Aus Gesprächen mit unseren verschiedenen Bank-Partnern wissen wir, dass die Kreditwürdigkeit eines inhabergeführten Unternehmens, bei dem der Inhaber im Alter von 50 Jahren noch keine Nachfolgelösung in Aussicht hat, sinken kann“, so Gunnar Becker. Das Ergebnis sind steigende Kreditzinsen, die Auswirkungen auf das Betriebsergebnis haben können und am Ende den Unternehmenswert reduzieren. Bei einer rechtzeitigen Planung, lässt sich ohne Zeitdruck, die für Unternehmen und Unternehmer beste Lösung erzielen. Das Team von Nordic Invest steht Unternehmern gerne bereits in der Phase der ersten Überlegungen als Sparringspartner zur Verfügung.



Eigenes Unternehmen gründen?

Als Existenzgründer benötigt man neben der Idee noch viele weitere Eigenschaften und Erfahrungen, um das eigene Unternehmen erfolgreich wachsen lassen zu können. Häufig genug scheitert der Gründer trotz Idee und Eignung dann an der Finanzierung. Banken haben seit der Finanzkrise noch genauere Vorschriften und die meisten Finanzierungsformen benötigen eine Bank wenigstens als Partner. Eine geeignete Möglichkeit für den Existenzgründer kann die Übernahme eines passenden Unternehmens sein. Aus vielen Dialogen, Talkrunden und Vorträgen sind uns die Vorbehalte gegen diese Option bekannt. Findet man jedoch das passende Unternehmen, lassen sich Synergien für den Existenzgründer und das Unternehmen bilden, eine Finanzierung findet sich leichter und der Gründer hat meist mit dem übergebenden Unternehmer auch noch einen erfahrenen Berater an seiner Seite.



Für eine gelungene Nachfolge

„Wir achten bei der Übergabe eines Unternehmens an einen Existenzgründer unbedingt auf die Interessen und Visionen des zukünftigen Unternehmers“, erklärt Gunnar Becker nachdrücklich. „Manchmal ist es notwendig, neue Impulse der visionären Gründer zu kanalisieren. Doch ein erfahrenes Team profitiert oft von den innovativen sowie zukunftsweisenden Gedanken und neuen Wegen, die eingeschlagen werden können.“ www.Nordic-Invest.de



Foto: Gunnar Becker, Geschäftsführer von Nordie Invest: „Die Nachfolgersuche muss rechtzeitig in Angriff genommen werden.“

Veröffentlicht am: 18.06.2014