Was zählt, ist das Zusammenspiel

Norderstedt (mp/em) Als absolut flexibel, termintreu und sehr kreativ beschreiben die Kunden die beliebte Norderstedter Werbeagentur für Print- und Onlineprodukte gmtmedia.



„Auf seine Art ist jedes Projekt spannend und ungewöhnlich“, so Janine Friedrich und Rainer Marquardt (Foto) von gmtmedia. „Wir stellen uns immer auf jede Branche und jedes Unternehmen ganz individuell ein.“ Zu den Kunden der Norderstedter Werbeagentur gehören neben klein- und mittelständischen Unternehmen auch viele namenhafte Firmen, wie zum Beispiel VW Nord, Beiersdorf und die Sparkasse Südholstein.



Hier wächst zusammen, was zusammen gehört

Nach wie vor spielt die klassische Werbung eine zentrale Rolle in jedem Marketing-Budget. Das Team von gmtmedia gestaltet für Unternehmen Anzeigen, Broschüren, Mailings, Kundenzeitschriften, Plakate und vieles mehr. „Das Besondere dabei: Wir integrieren unsere Lösungen in Ihre bereits bestehenden Maßnahmen, zum Beispiel eine Marke in eine Imagekampagne“, erklärt Geschäftsführer Martin Hasenberg. Das sorgt für Zielgenauigkeit und Klarheit und verhindert den Wildwuchs konkurrierender kreativer Ansätze. Die Werbung erhält so exakt den Auftritt, den sie benötigt, um sich zu entfalten. So können sich Produkte und Dienstleistungen am Markt profilieren.



Der Nährboden aller Gestaltung: das Corporate Design

Das Corporate Design (CD) ist das kleine Einmaleins jeder professionellen Gestaltung für Unternehmen. Aufbauend auf dieser kreativen Grundlage entwickeln und entfalten sich alle anderen kreativen Aufgaben. gmtmedia unterstützt seine Kunden beim Corporate Design mit völlig neuer Gestaltung oder mit einem Relaunch, ob behutsam oder forciert - immer mit Gespür für die jeweilige Unternehmens- und Markenwelt. So verleiht das Team dem Unternehmen und dessen Markenauftritt Gesicht und Struktur, Farbe und Form: zum Beispiel mit der Entwicklung von Logos und Geschäftsausstattungen.



Fruchtbarer Boden: unsere Web-Lösungen

Der erste Eindruck beim Kunden zählt. Und den bekommt er heute meist im Web. Hasenberg weiter: „Alles rund um's Internet ist unsere Domäne. Wir erstellen für Sie umfassende Web-Konzepte und das an Ihren Auftritt angepasste Design, optimiert für Suchmaschinen und kombiniert mit allen Funktionen wie z.B. Newsletter-Versand.“ Dazu kommt die individuelle Programmierung und die weitreichende Skalierbarkeit, etwa im Bereich CMS (Content-Management- System). So können die Kunden ihre Webseite selbst pflegen, sparen somit Kosten, sind unabhängig und können stets aktuell auf neue Anforderungen reagieren.



Der Blick über den Zaun: Intranet und Extranet

„Heute gilt mehr denn je: Wer sich einen entscheidenden Zeitvorsprung am Markt verschafft, liegt vorne und gewinnt. Ein eigenes Intranet oder Extranet verschafft Ihnen diesen Vorteil“, erklärt der Geschäftsführer. „Sie machen damit einen Teil Ihrer elektronischen Kommunikation und ausgewählte Dokumente für alle Mitarbeiter zentral verfügbar. Das spart Zeit und Kosten, erlaubt hochpräzises Timing, ist extrem aktuell und minimiert Fehler in der Informationsübermittlung.“ Intranet oder Extranet sind zeitgemäße Plattformen für die Kommunikation mit Filialen, Vertrieb, Geschäftspartnern und Kunden. So kann man Synergien nutzen - auch über Standorte und Filialen hinweg. Da das Team von gmtmedia in Norderstedt sitzt, ist stets ein Gedankenaustausch vor Ort möglich. Neugierig geworden? Dann jetzt informieren entweder telefonisch unter 040 / 42 32 88 33 oder im Internet unter www.gmtmedia.de.



Foto: Janine Friedrich, Kreation, und Rainer Marquardt, Vertrieb, von gmtmedia

Veröffentlicht am: 28.07.2011