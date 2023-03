Webinar Das sprechende Unternehmen

09.09.2015 | 18:00 Uhr | Herzog-Windeck Marketing, online | Nürnberger Str. 22a, 91301 Forchheim



Herzog-Windeck Marketing, online (em) Gratis-Webinar zum Buch „Das sprechende Unternehmen – Wie Sie Ihr Unterbewusstsein für Ihren Geschäftserfolg nutzen” am Mittwoch, den 09. September 2015 um 18.00 Uhr.



Im Business-Alltag sind unentwegt Entscheidungen zu treffen: Welche Ziele sollen erreicht werden? Was will die Zielgruppe wirklich? Passt die Werbung zum Unternehmen?



Fragen Sie Ihre Ziele, Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen doch einfach selbst! Mit Ihrem größten Hebel – Ihrem Unterbewusstsein – erreichen Sie nun endlich Ihre Ziele! Überwinden Stolpersteine und sprengen Ihre Grenzen.

Wollen Sie mehr davon hören, wie Sie mit Ihrem Geschäft ins Gespräch kommen?

Dann nutzen Sie die Gelegenheit und nehmen an dem kostenlosen Webinar teil.



Inhalt:

Das sprechende Unterbewusstsein (Bedeutung des Unterbewusstseins, Aufgabe, Entstehung von Programmierung, Möglichkeiten der Kontaktaufnahme),

Die sprechende Planung (Zeitdruck und Planung, Umsatzziele, Absatzzahlen, Statistiken, Werbeplanung),

Die sprechende Positionierung (Stärkenanalyse, Stärken leben, die Sichtweise der Kunden und Zielgruppe, Positionierung von Unternehmen und Produkten, Umsetzung von Strategien),

Die sprechende Werbung (Ideenentwicklung und Auswahl, Gestaltung von Werbemitteln wie Broschüren und Websites, möglichst reibungslose Umsetzung),

Die sprechenden Fälle (Mit vielen konkreten Fallbeispielen aus der Praxis).



Ihr Nutzen:

Sie sind um ein Vielfaches schneller und effektiver;

Sie finden die echten Ursachen, statt sich mit dem Offensichtlichem aufzuhalten;

Sie wissen, was die Zukunft bringt und sind damit besser vorbereitet, sicherer, stabiler;

Sie wissen, was der andere denkt;

Sie vermeiden teure und schmerzvolle Lernschleifen;

Sie schaffen den Wechsel vom Jammern und Handeln;

Sie fühlen sich freier, leichter, einfach mehr entlastet;

Sie haben mehr Energie.



Hier anmelden: http://www.herzog-windeck.de/anmeldung-das-sprechende-unternehmen-webinar-09-09-2015-18-uhr/





Veröffentlicht am: 03.09.2015