Wechsel an der Führungsspitze

Eutin (em/sh) Der neue Geschäftsführer der Sana Kliniken Ostholstein, Florian Glück (44), hat im September seine Tätigkeit aufgenommen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren war er Geschäftsführer des Caritas-Krankenhauses St. Josef in Regensburg und davor rund acht Jahre ebenfalls Geschäftsführer der Sana Klinik Pegnitz. Zeitgleich mit seinem Amtsantritt hat Sana in Oldenburg ihre neue Zentrale Notaufnahme eröffnet und damit die Versorgungsqualität weiter erhöht.



„Die Sana Kliniken Ostholstein entwickeln sich beständig weiter. Die Eröffnung der neuen Zentralen Notaufnahme (ZNA) vergangenen Sonnabend ist ein weiteres Signal dafür“, sagt Glück. „Mit dieser ZNA verfügen die Sana Kliniken über eine der modernsten Notaufnahmen in Schleswig-Holstein. Ich freue mich auf die vor mir liegenden Herausforderungen. Wir haben einiges vor uns. In Bezug auf den Standort Eutin mache ich mich gerade mit der nicht ganz einfachen Faktenlage vertraut.“



Glück hat den Staffelstab am Montag vom bisherigen Geschäftsführer Klaus Abel übernommen. Abel kehrt in seine Heimatstadt Münster zurück und übernimmt dort die Geschäftsführung des St. Franziskus- Hospitals. Landschaftlich hat Ostholstein es dem neuen Geschäftsführer, der das Wasser liebt, bereits angetan. „Die Holsteinische Schweiz und die Ostseeküste sind sehr abwechslungsreich und reizvoll“, sagt Glück. Eine Unterkunft hat er bereits gefunden.



Foto: ©Sana

Veröffentlicht am: 11.10.2018