Wechsel bei der nordbahn

Kaltenkirchen (em/mhp) In der nordbahn- Geschäftsführung gibt es einen Wechsel: Dr. Eduard Bock (49) löste zum 1. August Dipl.-Volksw. Andreas Ortz als Co-Geschäftsführer von Dipl.-Kfm. Nis Nissen (59) ab.



Der promovierte Wirtschaftsinformatiker kommt von der DB Fernverkehr AG, für die er 12 Jahre tätig war, zuletzt als Leiter Prozess und Technologie Management für die Instandhaltung und Fahrzeug-Bereitstellung. Andreas Ortz wechselte zum 1. August innerhalb der BeNEX-Gruppe als Geschäftsführer zum Stadtverkehr Lübeck.



Die NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Kaltenkirchen ist ein Tochterunternehmen der AKN Eisenbahn AG und der BeNEX GmbH. Die nordbahn bedient nach gewonnenen Ausschreibungen die Linien Bad Oldesloe – Bad Segeberg – Neumünster (RB 82), Neumünster – Heide – Büsum (RB 63), Itzehoe – Hamburg Hauptbahnhof (RB 61) und Itzehoe/Wrist – Hamburg- Altona (RB 71). Die Infrastruktur, auf der die Züge der nordbahn fahren, gehört der Deutschen Bahn AG. Die nordbahn fährt mit ihren Zügen im Auftrag des Landes Schleswig- Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die NAH.SH Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH, im Rahmen von Verkehrsverträgen.



Foto: nordbahn

Veröffentlicht am: 30.08.2017