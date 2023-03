Wechsel in der Geschäftsführung

Bad Oldesloe (em) 3 Jahre Stiftung Beruf und Familie Stormarn: Gründungsgeschäftsführerin Birte Kruse-Gobrecht übergibt den Staffelstab an Ines Blunck und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit!



Die Gesellschafter der Beruf und Familie Stormarn GmbH trafen sich heute zu ihrer 10. ordentlichen Gesellschafterversammlung im Hause der Basler AG in Ahrensburg und zogen erneut Bilanz: In den zurückliegenden drei Jahren hat die Initiative viel erreicht: 300 Einsätze für die Notfall- und Sonderzeitenbetreuung für Kinder mit ausnahmslos positiven Rückmeldungen, kreative Ferienbetreuungsangebote und die praxisnahe Erweiterung der Angebotspalette für inzwischen 50 beteiligten Unternehmen als Förderer. Den Beschäftigten der Fördermitglieder von Beruf und Familie Stormarn stehen damit attraktive Unterstützungsangebote zur Verfügung, die ihnen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern.

Das überzeugende Angebot der Stiftung hat sich herumgesprochen und die Gründungsgeschäftsführerin Birte Kruse-Gobrecht freut sich, dass sie nach der Entwicklungsarbeit die künftige Geschäftsführung der Initiative nun in gute Hände geben kann: An Ines Blunck, Expertin in Stiftungsfragen und in Stormarn kein neues Gesicht, tritt Ihre neue Aufgabe mit Begeisterung an: „Ich freue mich auf diese sinnvolle Aufgabe. Die beteiligten Unternehmen haben erkannt, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Grundlage für die Bindung und Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern ist. Unternehmen und ihre Mitarbeiter profitieren gleichermaßen vom Leistungsangebot. Diese innovative Idee ist beispielhaft für Deutschland.“



Birte Kruse-Gobrecht, die auch Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Stormarn ist, hat die Gründung der Stiftung seinerzeit als freiberufliche Projektleitung zusammen mit der Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn mbH auf den Weg gebracht und seit deren Gründung im Jahr 2012 die Geschäftsführung übernommen. Birte Kruse-Gobrecht wird ihr Knowhow weiterhin im Rahmen einer freien Mitarbeit zur Verfügung stellen und zusammen mit Ines Blunck als neuer Geschäftsführerin die Angebote der Stiftung weiter entwickeln, um einerseits die nötige Kontinuität zu gewährleisten und auch weitere Kooperationsunternehmen zu gewinnen. „Zwei halbe Stellen, die für sich genommen keine klassischen halben Stellen sind, lassen sich auf Dauer nicht vereinbaren - vor allem nicht vor dem Hintergrund der eigenen Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie dem Wunsch nach Weiterentwicklung“, das führte die Gründungsgeschäftsführerin zu ihrer Entscheidung, zukünftig die Gleichstellungsarbeit im Kreis mit einer freiberuflichen Tätigkeit zu kombinieren. Als Expertin wird sie der Stiftung Beruf und Familie Stormarn weiterhin zur Seite stehen und zukünftig auch andere Regionen auf ihrem Weg zu mehr Mitarbeiterorientierung und Familienbewusstsein begleiten.

Die anwesenden Gesellschafter freuen sich, dass die weitere Entwicklung von Beruf und Familie Stormarn auch dazu führt, dass eine Geschäftsstelle im Familienzentrum in Bargteheide zum 01.09.2015 eingerichtet werden kann, die hier in eine hervorragende Netzwerkstruktur eingebettet wird.



Norbert Basler, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Basler AG und der Beruf und Familie Stormarn GmbH, dankt Birte Kruse-Gobrecht für Ihr Engagement und betont, dass sie in der Aufbauphase Großartiges geleistet und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt hat. Anschließend heißt er Ines Blunck im Namen aller Beteiligten als neue Geschäftsführerin herzlich willkommen, wünscht ihr einen guten Start und sagt ihr, gemeinsam mit Frau Kruse-Gobrecht, die volle Unterstützung zu.

Die anwesenden Gesellschafter sind sich einig, dass weitere Unternehmen bei Beruf und Familie Stormarn erwünscht sind, die den Gedanken von „BuF“ mittragen und zur Weiterentwicklung beitragen. Abschließend beschreibt der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Basler die gemeinsame Vision, „dass die Stiftung Beruf und Familie Stormarn in Zukunft in aller Munde sein wird und jedes mitarbeiterorientierte Unternehmen dabei sein möchte, um gemeinsam mit uns sichtbar in Stormarn und darüber hinaus zu werden!



Bildunterschrift:

Aufsichtsratsvorsitzender Norbert Basler (3. von links), Gründungsgeschäftsführerin Birte Kruse-Gobrecht (4. von links) freuen sich in der Runde der Gesellschafter auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ines Blunck (ganz links) als neue Geschäftsführerin.

Quelle: Beruf und Familie Stormarn GmbH

Veröffentlicht am: 13.07.2015