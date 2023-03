WEIHNACHTS - ROUND TABLE b2b-im-dialog

Montag | 29.12.2014 | Center Parcs Bispingen



JAHRESRÜCKBLICK 2014 & AUSBLICK AUF 2015

Das Jahr 2014 geht langsam aber sicher zu Ende! Anlass genug, um in gemütlicher Runde eine Rückschau auf 2014 und eine Vorausschau auf das neue Programm ab 2015 zu halten!

Ab Januar starten wir dann wieder durch...



PROGRAMM

Ab 15.00 Uhr freier Eintritt in den Park

Im Market Dome stellen touristische Leistungsträger aus der Lüneburger Heide ihre Angebote vor.



Um 17.30 Uhr treffen wir uns zur Jahresabschlussfeier 2014 bzw, zum diesjährigen Weihnachts Roundtable im MARKET RESTAURANT. Entsprechend der Teilnehmerzahl werden im Bereich der Entertainmentbühne (Rückseite) Tische für unsere Gruppe reserviert. Das Buffet ist ab 17.30 Uhr eröffnet...



In geselliger Runde werden wir zusammen sitzen und garantiert viele interessante Themen zu besprechen haben.



In der Zeit von 19.45 Uhr bis 20.15 Uhr können wir bei der diesjährigen Verlosung "1.000.000te Übernachtungsgast 2014 in Bispingen" zuschauen.

Anschließend folgt durch das Entertainmentteam von Center Parcs die FAMILY QUIZ NIGHT.



LEISTUNGEN

Im Teilnehmerbeitrag sind neben dem Parkeintritt im MARKET RESTAURANT in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr enthalten:

+ Wasser / Softgetränke / Bier / Hauswein

+ reichhaltiges Themenbuffet



Bitte beim Eintritt in den Park (Beim Guest Service in der Pförtnerloge) das Kennwort "b2b im dialog" angeben.



ÜBERNACHTUNGSANGEBOT

Für Teilnehmer/innen (und Angehörige), die übernachten wollen, stehen Sonderkonditionen zur Verfügung – unter Tel. 05194 94 1586 oder business.bs@groupepccp.com



TEILNEHMERZAHL

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen (bis 30 Personen)



EMPFEHLUNGEN

Diese Veranstaltung können Sie gerne an Geschäftsfreunde /-kollegen empfehlen! "Neue Gesichter" sind in dieser Runde immer wieder gerne gesehen und herzlich willkommen! :-)



ÄNDERUNGEN / MINDESTTEILNEHMERZAHL

Änderungen vorbehalten! Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden, behält sich der Veranstalter eine Absage vor.



WEITERE INFORMATIONEN

Thomas Griemsmann, Tel. 05194 94 1588 oder via XING



TEILNEHMERBEITRAG

25,00 €

Anmeldung über XING EVENTS

https://www.xing.com/events/weihnachts-round-table-xing-gruppe-b2b-dialog-1471057

Veröffentlicht am: 25.11.2014