Weihnachtsfeier-Tip „Die Weihnachtsshow“

18.12.2015 | 19:30 Uhr | Best Western Hotel Prisma, Neumünster | Max-Johannsen-Brücke, 24537 Neumünster



Best Western Hotel Prisma, Neumünster (em) Die Weihnachtsshow mit Instant Impro

... mit Instant Impro und dem Lüdemann Theater wird gelacht! Schon im dritten Jahr kommt diese spritzige Truppe aus Bremerhaven nun schon ins "Hotel Prisma". Das Trio spielt für Sie, was immer SIE sehen wollen: Comedy und Theater auf Zuruf. Begleitet wird dieser amüsante Abend von einem weihnachtlichen Menü.

Freitag, 18. Dezember 2015 ab 19.30 Uhr

€ 42,00 inkl. Menü und Programm







Veröffentlicht am: 08.12.2015