Weihnachtsfeiern mit Wohlfühlatmosphäre

Hamburg (tk/kv) Gerade für Unternehmen ist es schwer, eine Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter zu organisieren, bei dem jeder Geschmack berücksichtigt wird. Ein kompetenter Partner für genau ebene diese Planung ist die S.O.F.A. GmbH – die Konzeption und die Durchführung von Veranstaltungen und Events aller Art gehört zu ihrem Kerngeschäft.



„Um die Feier so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, stimmen wir im Vorfeld die Wünsche und Vorstellungen mit dem Unternehmen ab, sodass ein stimmiges Konzept entsteht. Danach übernehmen wir die volle Verantwortung für die Weihnachtsfeier“, erklärt Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg. Egal, ob das Event im eigenen Unternehmen oder in einer gemieteten Location stattfindet, das Team von der S.O.F.A. GmbH kümmert sich neben der winterlichen Großraumdekoration, Einladungsund Tischkarten auch um das Catering und stellt Tische und Stühle für die Veranstaltung. „Während Sie Ihre Weihnachtsfeier genießen, kümmern wir uns um einen reibungslosen Ablauf. Genießen Sie unbesorgt das Beisammensein mit Ihren Mitarbeitern und Gästen und erleben Sie eine tolle Zeit.“



Wer für seine Firmenveranstaltung etwas ganz besonderes sucht, ist bei der S.O.F.A. GmbH genau an der richtigen Adresse. „Nutzen Sie doch die Kombination aus Firmenfeier und Weihnachtsmarkt, um Ihren Gästen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Mit weihnachtlichen Stellwänden, passender Musik, Glühwein, gebrannten Mandeln und allem was dazugehört, haben wir die Möglichkeit, eine richtige Weihnachtsmarktatmosphäre zu erzeugen. Auf Wunsch können wir sogar individuelle Lebkuchenherzen mit Ihrem Firmenlogo organisieren. Für das passende Entertainment sorgen eine Eisstockbahn oder das absolute Highlight für den Winter, aber auch für den Sommer – die „Magic Ice Rink“ Bahn. Diese Weihnachtsfeier werden Sie nicht so schnell vergessen“, verspricht Christina Moldt.

Veröffentlicht am: 23.09.2016