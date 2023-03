Neumünster / Pinneberg / Segeberg (em/sw) Andreas Fohrmann ist weitere fünf Jahre Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein. Sowohl der Verwaltungsrat als auch die Zweckverbandsversammlung als Vertretung der öffentlichen Träger der Sparkasse bestätigten während ihrer jüngsten Sitzungen den Sparkassenchef in seinem Amt – mit Wirkung bis zum 31. Dezember 2023.



„Andreas Fohrmann hat das Ruder der Sparkasse Südholstein in stürmischen Zeiten übernommen und das Haus – gegen den Branchentrend – wieder auf einen erfolgreichen Kurs gebracht. Er hat die Sparkasse für die Zukunft nachhaltig neu aufgestellt und handelt mit Weitblick im Sinne der Sparkasse, ihrer Mitarbeiter und ihrer Träger. Dabei setzt er auch bundesweit deutliche Zeichen, beispielsweise mit der Online-Filiale“, erklärt Oliver Stolz, Vorsitzender des Verwaltungsrats und der Zweckverbandsversammlung.



Seit dem 1. Januar 2014 steht Andreas Fohrmann an der Spitze der Sparkasse Südholstein. Der 54-jährige wurde 1963 in Münster in Westfalen geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Münster und dem Abschluss der Referendariatszeit startete er seine berufliche Laufbahn bei der Stadtsparkasse Dresden, wo er über Sparkasse Südholstein Weitere fünf Jahre an der Spitze mehr als zehn Jahre diverse Führungspositionen bekleidete. Nach der Fusion im Jahr 2004 zur Ostsächsischen Sparkasse Dresden blieb er dort in der Funktion als Direktor und Vertreter des Vorstands. 2005 wechselte Andreas Fohrmann als Generalbevollmächtigter zur Sachsen LB. Ab April 2008 war er Vorstandsmitglied der zum LBBW-Konzern gehörenden Sachsen Bank, ab März 2012 Vorstandsmitglied der Sparkasse Chemnitz.



Andreas Fohrmann wohnt mit Ehefrau Renate und zwei Söhnen in Neumünster.

www.spk-suedholstein.de



Foto: Unter der Führung von Andreas Fohrmann (r.), hier mit Direktor Oliver Eggerstedt, hat die Sparkasse Südholstein 2016 als eine der ersten Sparkassen eine Online-Filiale mit Video-Beratung eingeführt.

Veröffentlicht am: 03.04.2018