Weitere Synergien nutzen

Neumünster (bo/lmp) Die M&S Personal UG arbeitet seit Herbst dieses Jahres mit der WIP Wessel Integration & Personalberatung in Kaltenkirchen zusammen. Als erstes Projekt wurde eine Weiterbildungsmaßnahme zum Beratungsassistenten erfolgreich auf den Weg gebracht.



Hierbei werden die Teilnehmer kundenorientiert auf ihren späteren Einsatz vorbereitet. Weitere Interessenten sind herzlich willkommen und sollten sich schnellstmöglich bewerben. Jetzt will man die Dienstleistungspalette um die Personalvermittlung erweitern, um weitere Synergieeffekte nutzen zu können. „So werden wir unserem Anspruch, flexible und passgenaue Lösungen für unsere Kunden anzubieten, noch mehr gerecht“, betont Projektleiter Andreas Moik. Neben der Vermittlung zählen auch Zeitarbeit, Schulungen und die Beantragung von Fördermitteln zum Firmenportfolio der M&S Personal UG. So ist gewährleistet, dass jederzeit auf Personalengpässe oder auf den sich wandelnden Bedarf bei den Unternehmen reagiert werden kann.



Foto: (v.l.n.r.) Julian Liebke, Steven Schmahl, Marvin Dahl und Andreas Moik.

Veröffentlicht am: 20.12.2013