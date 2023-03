Weiterer Design-Preis für das V-R100

Norderstedt (em/lm) Der deutsche Rat für Formgebung hat das V-R100 Kassen- und Informations- Terminal als einen der Gewinner des German Design Awards 2014 ausgezeichnet. Eine 30-köpfige Fachjury aus Design-Experten wählte das Casio Produkt aus 1.900 Einreichungen für eine „Besondere Erwähnung“ in der Kategorie „Industrieprodukte“ aus.



Nach dem iF Design Award 2013, vergeben durch die iF International Forum Design GmbH, als Auszeichnung für hervorragendes Industrie- Design, ist der German Design Award 2014 bereits der zweite Design-Preis für die V-R100. Ein Kassensystem überzeugt Das zweifach ausgezeichnete Casio V-R100 Kassen- und Informations- Terminal wird in der Gastronomie, in Bäckereibetrieben und im Handel eingesetzt. Das System überzeugt durch ein kompaktes und modernes Design, die einfache Bedienung und seine Internet-Funktionalität. Des Weiteren basiert dieses auf der Android™ Plattform. Mit einem Software Development Kit (SDK) kann die Kasse durch die Entwicklung eigener, individueller Anwendungen ganz einfach in bestehende Strukturen von Einzelhandel, Gastronomie und andere Dienstleistungsunternehmen integriert werden. Der 10.4 Inch große Farb-LCD-Bildschirm mit Touch Screen-Funktion macht die Anwendung in der Gastronomie besonders einfach und schnell. Mit verschieden großen Tasten kann das V-R100 Kassenund Informations-Terminal individuell an die Anforderungen angepasst werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Bilder auf einzelne Tasten zu legen und damit die Identifikation bestimmter Funktionen zu erhöhen – intelligent und individuell.



Foto: Das Kassensystem überzeugt mit einem edlen Design und mit intelligenten Anwendungen (Apps).

Veröffentlicht am: 27.03.2014