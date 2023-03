Bad Segeberg (kv/sh) „LOGBUCH INTERNATIONAL on tour“ heißt eine Veranstaltungsreihe, die die IHKs in Kooperation mit der Metropolregion Hamburg derzeit anbieten. Im Focus steht hierbei „Der internationale Gast“.



Ziel ist es, die Metropolregion Hamburg fit für den internationalen Gast zu machen. Hierzu sollen mit einer etwas anderen Kolumne Dienstleister für die Bedürfnisse internationaler Gäste sensibilisiert werden. In sechs kurzweiligen Geschichten wird darauf hingewiesen, dass der international Gast anders tickt und andere Erwartungen und Gepflogenheiten hat.



Das LOGBUCH INTERNATIONAL ist ein Teil des Leitprojektes „Welcome to Metropolregion Hamburg“. Mit diesem Leitprojekt möchte die Metropolregion Hamburg auf die Wünsche, Erwartungen und auch die Gewohnheiten internationaler Gäste eingehen. Durch die Erhöhung der internationalen Servicequalität sollen mehr internationale Gäste für die Region begeistert sowie die Aufenthaltsdauer und Zufriedenheit der Gäste gesteigert werden.



In der gesamten Metropolregion Hamburg finden Veranstaltungen statt wie „So werden Sie fit für den internationalen Gast“ oder auch englische Sprachtrainings, zu denen sich Dienstleister der touristischen Bereiche, Mitarbeiter aus Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Einzelhandel oder Transport anmelden können.



Gleichzeitig stellen die Metropolregion Hamburg und ihre Partner mit der kostenfreien Wissensplattform „LOGBUCH INTERNATIONAL Online“ eine Möglichkeit zur Verfügung, sich schnell und übersichtlich mit hilfreichen Informationen, Anregungen und Tipps zu versorgen.



So stellt die Seite bis zum Winter Quellmarktinformationen über internationale Gäste zur Verfügung, die besonders gern die Metropolregion besuchen, wie z.B. Dänen, Niederländer, Schweizer, Schweden und Österreicher. Informationen über Dänemark, die Niederlande und die Schweiz sind bereits online abrufbar.



Hier wird auf die Gepflogenheiten der Besucher eingegangen. Wichtig sind hier z.B. Themen wie Zurverfügungstellung von WLAN, Zahlungsgewohnheiten und Freizeitvorlieben. Ein spezieller Tourismus-Sprachführer mit über 800 Phrasen und Wörtern aus dem touristischen Arbeitsalltag hilft Sprachbarrieren auf Englisch, Dänisch, Niederländisch und Schwedisch zu überwinden. Statistiken zu den einzelnen Quellmärkten zu Ausgaben für Urlaubsreisen, Auslandsübernachtungen und Internetnutzung geben Hintergrundinformationen und Leitfäden und Checklisten helfen, den eigenen Umgang mit internationalen Gästen zu optimieren.



Das Projekt wird mit rund 850.000 Euro aus den Förderfonds der Metropolregion Hamburg sowie mit Beiträgen der Projektpartner ermöglicht. Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft ist Teil dieses Projekts und engagiert sich mit 20 touristischen Organisationen der (Land-) Kreise und Städte, sieben Industrieund Handelskammern sowie weiteren touristischen Institutionen, um mehr internationale Gäste für die Region zu begeistern.



Foto: © swisshippo_Fotolia.com

Veröffentlicht am: 09.07.2018