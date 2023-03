Weltmeisterschaft als Firmenevent

Neumünster (ls/lr) Die Gemeinschaft beim Public Viewing stärken! Das Team von Nord-Ostsee Events plant und organisiert für Unternehmen eine gelungene und exklusive Feier passend zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien.



Das Wichtigste sind Leinwand und große Boxen, die das Fußball-Feeling direkt auf die Zuschauer übertragen. In der Halbzeit und auf der Party danach dürfen Bier und Speisen nicht fehlen. Ein aufgestellter Tischkicker sorgt für Abwechslung und stärkt den Teamgeist der Mitarbeiter untereinander.



Public Viewing im Freien

„Falls das Public Viewing nicht in den eigenen Firmenräumen statt finden soll, sondern lieber im Freien, verleihen wir auch Zelte, sodass Regen oder Gewitter die Stimmung nicht trüben können“, berichtet Geschäftsführer Stefan Möller. „Damit sich jeder entspannt auf das Spiel konzentrieren kann, bieten wir unsere Verstärkung an.“

Veröffentlicht am: 03.02.2014